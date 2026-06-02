Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων άρχισε να εκδικάζεται την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 στο δικαστήριο ανηλίκων του Μετς, στην ανατολική Γαλλία. Στο εδώλιο βρίσκεται ένας 19χρονος, κατηγορούμενος για σειρά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος επτά κοριτσιών και εφήβων, ανάμεσα στα οποία συγγενικά του πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Γαλλία, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η πρώτη επίθεση φέρεται να διαπράχθηκε όταν ο κατηγορούμενος ήταν μόλις έξι ετών. Τα περιστατικά εκτείνονται σε διάστημα δέκα ετών, από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2023, αποκαλύπτοντας ένα σκοτεινό και παρατεταμένο μοτίβο συμπεριφοράς σε διάφορες περιοχές της Λωρραίνης.

Ο 19χρονος, γεννημένος το 2007, ήταν ανήλικος σε όλη τη διάρκεια των γεγονότων που εξετάζονται. Η πολυπλοκότητα της δίκης σχετίζεται με την ηλικία του κατά την τέλεση των πράξεων, καθώς οι αρχές καλούνται να αξιολογήσουν διαφορετικές περιόδους της ζωής του και τις αντίστοιχες νομικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, πράξεις που αποδίδονται σε παιδί κάτω των 13 ετών δεν τιμωρούνται με φυλάκιση, αλλά με αναμορφωτικά μέτρα. Για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε μετά τη συμπλήρωση του 13ου έτους, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο πολυετούς κάθειρξης. Η δίκη αναμένεται να ρίξει φως σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη γαλλική κοινή γνώμη.

Οι καταθέσεις των θυμάτων και η στάση της υπεράσπισης

Επτά νεαρές κοπέλες βρίσκονται στις θέσεις της πολιτικής αγωγής. Πολλές από αυτές έκλαιγαν πριν την έναρξη της δίκης, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και θα ολοκληρωθεί με την ετυμηγορία που αναμένεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.

«Οι πελάτισσές μου περιμένουν απαντήσεις, αναγνώριση τους ως θύματα και μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο», δήλωσε η Σαρλό Κορντεμπάρ, δικηγόρος των δύο ξαδέρφων του. Η μία από αυτές «αποκάλυψε τα γεγονότα τον Οκτώβριο του 2022, κατά τη διάρκεια νοσηλείας της σε ψυχιατρική κλινική, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας».

«Οι πελάτισσές μας ανησυχούν, είναι αγχωμένες, ευάλωτες… Περνούν τον χρόνο τους πηγαινοερχόμενες σε ψυχιάτρους», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζάκια Αΐτ Αλί Σλιμανέ, δικηγόρος δύο ακόμη θυμάτων.

Οι κατηγορίες και τα ευρήματα της έρευνας

Ο νεαρός κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση ή βιασμό δύο ξαδέρφων του, γεννημένων το 2007 και το 2012, από το 2013 έως το 2019. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χρησιμοποίησε βία –τσιμπήματα, χαστούκια ή γροθιές– και φέρεται να τις απείλησε με μαχαίρι.

Το 2022, μια συμμαθήτριά του τον κατηγόρησε ότι την ανάγκασε να τη φιλήσει και να την αγγίξει με ακατάλληλο τρόπο. Ένα χρόνο αργότερα, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που μια άλλη συμμαθήτριά του κοιμόταν, για να τη θωπεύσει.

Τρεις ακόμη φίλες του, γεννημένες μεταξύ 2005 και 2008, κατήγγειλαν επίσης ακατάλληλο άγγιγμα ή βίαιες πράξεις υπό πίεση, με απειλές για δυσφήμιση ή διανομή προσωπικών φωτογραφιών. Ορισμένες ανέφεραν ότι απειλήθηκαν με μαχαίρι ή ξυράφι και υπέστησαν σωματική βία όταν αντιστάθηκαν.

Το προφίλ του κατηγορουμένου

Η έρευνα καταγράφει ότι ο νεαρός, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες, προέρχεται από οικογένεια με «παθολογική» δυναμική. Από το νηπιαγωγείο είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά προς κορίτσια και δασκάλους, ενώ στο δημοτικό φέρεται να έφερνε μαχαίρι στο σχολείο. Είχε αποβληθεί από δύο δημοτικά και τρία γυμνάσια.

Ειδικοί εκτιμούν ότι παρουσιάζει «έλλειψη ενσυναίσθησης» και «άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων», στοιχεία που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνιστούν «τις απαρχές ψυχοπαθητικής διαταραχής που απαιτεί σημαντική επαγρύπνηση». Η έρευνα κατέγραψε επίσης υψηλή κατανάλωση πορνογραφικού υλικού.