Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στις δυνάμεις της πυροσβεστικής μετά από φωτιά σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος επί της οδού Σκουφά στο Κολωνάκι. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί επιπλέον στην οδό Λυκαβηττού από το ύψος της Σόλωνος και στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος.

Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο γνωστού καταστήματος με είδη χαρτικών επί της οδού Σκουφά απέναντι από τον ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στην ευρήτερη περιοχή είναι έντονη η μυρωδιά του καμένου λόγω και του πυκνού καπνού.

Φωτιά στο Κολωνάκι: Δεν υπάρχουν θύματα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.