Ένας υπήκοος του Σουδάν, συνελήφθη στην Αθήνα έπειτα από απόπειρα βιασμού και ένοπλη εισβολή σε πολυκλινική, όπου φέρεται να απείλησε εργαζόμενους και πολίτες κρατώντας μαχαίρι.

Το περιστατικό ξεκίνησε σε κατάστημα στην περιοχή της οδού Μενάνδρου. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα προσποιούμενος τον πελάτη και ζήτησε να εξυπηρετηθεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πλησίασε αιφνιδιαστικά τη γυναίκα, η οποία αντέδρασε άμεσα, άρχισε να φωνάζει και κατάφερε να απομακρυνθεί.

Είχε πάνω του και μαχαίρι

Όπως περιέγραψε η ίδια, η αντίδρασή της αποδείχθηκε καθοριστική για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Μετά το περιστατικό βγήκε από το κατάστημα, ενώ ο δράστης απομακρύνθηκε λίγο αργότερα από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι, το οποίο ευτυχώς δεν χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Εισέβαλε και σε πολυκλινική – Γνωστός στις αρχές για σοβαρές ποινικές υποθέσεις

Λίγη ώρα αργότερα φέρεται να εισέβαλε σε πολυκλινική της περιοχής κρατώντας μαχαίρι και προκαλώντας αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό. Εργαζόμενοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στον πρώτο όροφο του κτιρίου μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς το όνομά του είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, το 2021 είχε καταδικαστεί για απόπειρα βιασμού στην Καλαμάτα, σε υπόθεση με παρόμοια χαρακτηριστικά. Παρά την καταδίκη του, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα

Το 2024 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για απόπειρα ληστείας, κλοπή και οπλοφορία, ωστόσο αποφυλακίστηκε λίγους μήνες αργότερα. Το 2025 συνελήφθη εκ νέου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα, καθώς το αίτημα ασύλου που είχε υποβάλει είχε απορριφθεί. Παρόλα αυτά, παρέμενε στη χώρα, έχοντας καταθέσει προσφυγή, για την οποία αναμενόταν η τελική απόφαση.