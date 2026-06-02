Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει καρέ-καρέ την απόδραση του 48χρονου κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές. Στο υλικό που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο άνδρας φαίνεται να τρέχει για να απομακρυνθεί από τον χώρο κράτησης, ενώ δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον ακολουθούν λίγα μέτρα πίσω του.

Η απόδραση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026, περίπου στις 08:30, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία τροφοδοσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η πύλη ήταν ανοιχτή για τις ανάγκες της διαδικασίας και πέρασε απαρατήρητος μπροστά από τους φρουρούς.

Ο κρατούμενος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών και φαίνεται πως εντόπισε το κατάλληλο κενό στην επιτήρηση για να πραγματοποιήσει την κίνησή του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος, με τους υπαλλήλους να αντιλαμβάνονται καθυστερημένα το περιστατικό και να ξεκινούν αμέσως την καταδίωξη.

Ο 48χρονος εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε κριθεί κατάλληλος για τη λήψη τακτικών αδειών. Το τελευταίο εξάμηνο είχε λάβει τρεις άδειες, επιστρέφοντας κανονικά κάθε φορά, γεγονός που καθιστά την απόδρασή του ακόμη πιο απρόσμενη για τις Αρχές.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δραπέτη, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στο πώς κατάφερε να διαφύγει τόσο εύκολα. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου, και έχει κινηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.