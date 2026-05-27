Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 52χρονη γυναίκα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, όταν δέχθηκε επίθεση μέσα στο κατάστημά της από έναν 25χρονο άνδρα.

Η γυναίκα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τα δραματικά λεπτά που βίωσε και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να σωθεί από τα χέρια του δράστη. «Μου έκλεισε το στόμα, τη μύτη, με γύρισε μπρούμυτα, ξανά το κεφάλι μου στο πάτωμα από τα μαλλιά να μου το χτυπάει συνεχόμενα δηλαδή όλα τα τραύματα ναι μεν ήταν όλα στο χέρι μου από το μαχαίρι και κατά δεύτερον στο κεφάλι μου συνεχόμενα».

Συγκλονισμένη, η 52χρονη περιγράφει την άγρια επίθεση που δέχθηκε μέσα στο κατάστημα επιδιόρθωσης ρούχων που διατηρεί, από έναν 25χρονο Αιγύπτιο. Όπως εξηγεί, ο νεαρός εισήλθε στο μαγαζί το μεσημέρι, προσποιούμενος ότι ήθελε κάτι για μια ζώνη. «Δώδεκα η ώρα το πρωί ήρθε στο κατάστημά μου ένας νεαρός, μπήκε μέσα, δεν μιλούσε, μου έδειξε με τα χέρια του κάτι ότι ήθελε σε ζώνη. Πήγα λίγο προς τα μέσα, λίγο πιο μέσα στο χώρο εργασίας μου, στο μισό ένα μέτρο, και από την άκρη του ματιού μου είδα ότι έρχεται από πίσω μου».

Ενστικτωδώς, η ιδιοκτήτρια τηλεφώνησε στον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι. Τότε, όπως περιγράφει, ο δράστης της έδειξε ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου και στη συνέχεια την επιτέθηκε με μαχαίρι.

«Εκείνη τη στιγμή που έβαλα το ακουστικό στο αυτί μου, ο άνθρωπος μου έδειξε ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Άρχισα να φωνάζω “σε παρακαλώ βγες έξω, βγες έξω”. Από το άλλο του το χέρι έβγαλε το σουγιά του, ένα μαχαίρι, το άνοιξε, άρχισε να μου επιτίθεται. Πήρε το παραβάν, την κουρτίνα μου, την έβαλε στο στόμα, στη μύτη, να χάσω τις αισθήσεις μου. Ήταν έξι λεπτά δραματικά. Μπορεί να μπήκε αρχικά για βιασμό, 12 η ώρα το μεσημέρι, αλλά επειδή αντιστάθηκα ήθελε να με σκοτώσει» λέει.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο σύζυγος της 52χρονης, που άκουγε όσα συνέβαιναν από το τηλέφωνο, έφτασε στο κατάστημα και κατάφερε να απομακρύνει τον δράστη. Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τον 25χρονο να τρέχει στην περιοχή του Ντεπώ λίγο μετά την επίθεση. Μόλις δύο 24ωρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε ξανά, αυτή τη φορά σε μια 22χρονη γυναίκα, την οποία χτύπησε για να της αρπάξει το κινητό τηλέφωνο.

Η 52χρονη νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο, ενώ ο 25χρονος προφυλακίστηκε. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.