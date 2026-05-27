Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε για πρώτη φορά την Ελβετία στη διαχείριση του διασυνοριακού πλούτου, σύμφωνα με μελέτη της Boston Consulting Group (BCG) που δόθηκε στη δημοσιότητα και βασίζεται στα ποσά διαχειριζόμενων ξένων κεφαλαίων το 2025.

Η διαφορά ανέρχεται σε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς τα ξένα περιουσιακά στοιχεία —μετατρεπόμενα σε δολάρια ΗΠΑ για λόγους σύγκρισης— εκτιμώνται σε 2.950 δισ. δολάρια στο Χονγκ Κονγκ και σε 2.946 δισ. δολάρια στην Ελβετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας.

Η μελέτη αποδίδει αυτή τη μετατόπιση σε «ροές κεφαλαίων που προέρχονται από την ηπειρωτική Κίνα», οι οποίες ενίσχυσαν την ανάπτυξη του Χονγκ Κονγκ. Το 2025, η αύξηση των διαχειριζόμενων ξένων περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε 10,7% έναντι 7,6% στην Ελβετία.

Παγκόσμια αύξηση διασυνοριακών ροών

Μέσα σε περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικής αβεβαιότητας, οι διασυνοριακές ροές πλούτου «εντατικοποιήθηκαν» το 2025, σημειώνοντας άνοδο 8,4% και φθάνοντας τα 15,7 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Οι επενδυτές, σύμφωνα με τη μελέτη, επιδιώκουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

«Παρατηρούμε μια αυξανόμενη περιφερειοποίηση των ροών κεφαλαίων, με το Χονγκ Κονγκ ως νικητή στην Ασία και την Ελβετία ως πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μάικλ Κάλις, συνεργάτης της BCG στη Ζυρίχη και συντάκτης της μελέτης, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Η θέση της Ελβετίας και οι προοπτικές

Η Ελβετία εξακολουθεί να αποτελεί «ένα κεντρικό χρηματοπιστωτικό μέρος», «σταθερό και ουδέτερο» σε «ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον», σύμφωνα με τη μελέτη. Σε επικοινωνία με το AFP, η Ελβετική Ένωση Τραπεζιτών επισημαίνει ότι «αυτή η εξέλιξη έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια», καθώς η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων στην Κίνα είναι «εξαιρετικά ισχυρή» και ωφελεί άμεσα το Χονγκ Κονγκ.

Οι ελβετικές τράπεζες παραμένουν ενεργές στην περιοχή, καθώς η Ασία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξής τους. Παράλληλα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «το ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο είναι καθοριστικό για το μέλλον της Ελβετίας» και θεωρεί «απαραίτητο οι κανονισμοί να παραμείνουν στοχευμένοι».

Αντίδραση από το Χονγκ Κονγκ

Μετά τη δημοσιοποίηση της μελέτης, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζουν την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τους κέντρου. Ο Κρίστοφερ Χούι, υπουργός Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικών του Χονγκ Κονγκ, σχολίασε ότι «καθώς το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας μετατοπίζεται προς την Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις υπογραμμίζουν περαιτέρω τον ρόλο του Χονγκ Κονγκ ως “ασφαλούς τόπου”», επισημαίνοντας την ελκυστικότητα της πόλης ως διεθνούς χρηματοπιστωτικού κόμβου.