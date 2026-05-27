Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μια σειρά από στιγμές από την καθημερινότητά του το τελευταίο διάστημα, μέσα από μια προσωπική και οικογενειακή ανάρτηση.

Στις εικόνες ξεχωρίζουν στιγμιότυπα από το EuroLeague Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα, όπου ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε το «παρών», αλλά και πιο χαλαρές οικογενειακές στιγμές μακριά από τα παρκέ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το πρώτο βίντεο της ανάρτησης, στο οποίο ο τετράχρονος γιος του, Μάβερικ-Σάι, φαίνεται να μιμείται τον πατέρα του, καρφώνοντας και κρεμιέται από χαμηλή μπασκέτα, δείχνοντας πως το μπασκετικό ταλέντο… φαίνεται να είναι οικογενειακή υπόθεση.