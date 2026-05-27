Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ της Τετάρτης (27/05), έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην παράκτια ζώνη της Χαλκίδας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:30, η πορεία ενός επιβατικού αυτοκινήτου διακόπηκε απότομα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας. Το αυτοκίνητο εξετράπη πλήρως της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο γκρεμό, σταματώντας κυριολεκτικά λίγα μέτρα πριν πέσει στα νερά του Ευβοϊκού.

Η εικόνα του οχήματος προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους. Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης και τη δυσκολία της επιχείρησης, το περιστατικό είχε αίσια έκβαση. Οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος βγήκε σώος και αβλαβής από το διαλυμένο όχημα.

Αφού εξασφαλίστηκε η σωματική του ακεραιότητα, κλιμάκιο της Τροχαίας προχώρησε σε λεπτομερή αυτοψία του χώρου. Οι αξιωματικοί συνέλεξαν στοιχεία από το οδόστρωμα και έλαβαν κατάθεση από τον εμπλεκόμενο, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της απώλειας ελέγχου.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματος από τον γκρεμό πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια με τη συνδρομή ειδικού γερανοφόρου, υπό την επίβλεψη των αρχών.