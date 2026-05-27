Το Conference League εξελίσσεται σε διοργάνωση για… Άγγλους.

Και όχι απλά Άγγλους, αλλά Λονδρέζους. Η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε την Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0 στον μεγάλο τελικό του Conference League και έγινε η τρίτη ομάδα που εδρεύει στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου που κατακτά το τρόπαιο, μετά τις Γουέστ Χαμ και Τσέλσι.

Οι δύο μη αγγλικές ομάδες που είναι κάτοχοι του Conference League είναι η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο, την πρώτη χρονιά της διοργάνωσης (2022) και φυσικά, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δύο χρόνια αργότερα.

Σε έναν αγώνα με δυνατές μονομαχίες και ωραίο ποδόσφαιρο, ο Ματετά ήταν αυτός που έδωσε την νίκη στους «Αετούς» με γκολ «ριμπάουντ» στο 51ο λεπτό, έπειτα από πολύ δυνατό σουτ του Άνταμ Γουόρτον.

Με την κατάκτηση του τροπαίου, οι Λονδρέζοι έγιναν η δωδέκατη αγγλική ομάδα που φιγουράρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην συλλογή της, ενώ θα βρίσκονται στην League Phase του Europa League της επόμενης σεζόν.

Το ματς

1ο ημίχρονο

Ο τελικός ξεκίνησε με ρυθμό και την Κρίσταλ Πάλας να απειλεί πρώτη, μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Σαρ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά ο Σις πρόλαβε σωτήρια και έκοψε την προσπάθεια.

Η Ράγιο ισορρόπησε γρήγορα και στο 25’ άγγιξε το γκολ, με τον Τσαβαρία να «σερβίρει» στον Αλεμάο, όμως το τελείωμα του τελευταίου πέρασε λίγο άουτ. Οι Ισπανοί συνέχισαν να ανεβαίνουν και στο 39’ απείλησαν ξανά με τον Ουνάι Λόπεθ, που δοκίμασε πλασέ εκτός περιοχής, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους, όμως, ανήκε στην Πάλας. Στο 45+1’ ο Γουόρτον έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μίτσελ, όμως ο τελευταίος δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 πριν την ανάπαυλα.

2ο ημίχρονο

Η Κρίσταλ Πάλας μπήκε πιο δυνατά και βρήκε άμεσα το γκολ στο 51’. Ο Γουόρτον δοκίμασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ο Μπατάγια απέκρουσε δύσκολα και ο Ματετά πήρε το ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Άγγλοι πήραν ψυχολογία και στο 56’ άγγιξαν το δεύτερο γκολ, σε μια απίθανη φάση: φάουλ του Πίνο που σταμάτησε και στα δύο δοκάρια, με τον Ματετά να αστοχεί στο ριμπάουντ, επίσης πάνω στο δοκάρι. Λίγο μετά (57’), ο Γάλλος φορ είχε νέα μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο Μπατάγια του είπε «όχι» με επέμβαση στο πόδι.

Η Ράγιο προσπάθησε να αντιδράσει και στο 68’ πλησίασε στην ισοφάριση, με κάθετη του Παλαθόν προς τον Γκαρθία και γύρισμα στον Αλεμάο, όμως η φάση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ όπως έπρεπε. Στα τελευταία λεπτά οι Ισπανοί πίεσαν κυρίως από μακριά, χωρίς όμως να βρουν καθαρή ευκαιρία.

Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, με την Κρίσταλ Πάλας να αντέχει την πίεση και να σηκώνει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.