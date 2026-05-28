Μετά το Europa League και το Conference League έφτασε στο τέλος του. Η μεγάλη νικήτρια της τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης εδώ και λίγη ώρα είναι η Κρίσταλ Πάλας. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν στον τελικό της Λειψίας της Ράγιο Βαγιεκάνο με σκορ 1-0 και σήκωσαν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ με αυτό το αποτέλεσμα έγινε η τρίτη αγγλική ομάδα που προσθέτει το συγκεκριμένο τρόπαιο στη συλλογή της. Οι Άγγλοι δείχνουν να έχουν τον πρώτο λόγο στο Conference League, καθώς από τις πέντε διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί, οι τρεις έχουν καταλήξει σε σύλλογο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιες όμως είναι οι άλλες ομάδες που το έχουν κατακτήσει;

Η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν η πρώτη κάτοχος του τροπαίου το 2022. Στον τελικό στα Τίρανα νίκησε τη Φέγενορντ με 1-0, χάρη σε γκολ του Τζανιόλο.

Την επόμενη χρονιά, η Γουέστ Χαμ πήρε τη σκυτάλη, επικρατώντας της Φιορεντίνα με 2-1 στην Πράγα, με γκολ στο 90’ του Μπόουεν, μετά τα τέρματα των Μπενραχμά και Γκονσάλες.

Για τον νικητή του Conference League τη σεζόν 2023-24, οι συστάσεις περιττεύουν. Ο Ολυμπιακός, σε μια αν μη τι άλλο τρελή σεζόν, έκανε το ακατόρθωτο και στέφθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης στη χώρα του, την Ελλάδα, στην OPAP Arena.

Ούτε η Φενέρμπαχτσε στους «8», ούτε η αστραφτερή Άστον Βίλα, αλλά ούτε και η Φιορεντίνα στον τελικό κατάφεραν να ανακόψουν την αρμάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το γκολ του Ελ Κααμπί στο 116’ στην παράταση έμελλε να σφραγίσει το τέλος των Ιταλών στον τελικό και να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Το 2025, η Τσέλσι επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί, πραγματοποιώντας αήττητη πορεία μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Στον τελικό του Βρότσλαβ απέναντι στην Μπέτις, αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, επικράτησε τελικά με 4-1. Τα γκολ των Λονδρέζων σημείωσαν οι Έντσο Φερνάντες, Τζάκσον, Σάντσο και Καϊσέδο, ενώ για την ισπανική ομάδα σκόραρε ο Εζαλζουλί.