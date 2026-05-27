Σαφείς αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά αφήνει με ανάρτησή του ο διεγραμμένος από το κόμμα βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας την απουσία αντίδρασης στην χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για μια «κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει να σταματήσει». Όπως σημειώνει «24 ωρες μετα την εκδηλωση στο Θησειο και ουτε ο Σωκρατης Φαμελλος ουτε καποιος απο το γραφειο τυπου του Συριζα εχει τοποθετηθει για το νεο κομμα ΕΛΑΣ του Αλεξη Τσιπρα!!!!!!

Δεν θα επρεπε;; Δεν ασκουν τα καθηκοντα τους πλεον;; Τι συμβαινει;;». Διερωτάται δε, ποτε θα συνεδριασει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.