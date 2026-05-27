Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ίδρυση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντάς το ως «προϊόν μάρκετινγκ με στόχο την προσωπική του προβολή» και όχι ως πολιτικό εγχείρημα με πραγματική κοινωνική απήχηση. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος», πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι ακόμη και η κα Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, έχει δηλώσει πως «δεν είμαστε όμοροι χώροι». Κατά την εκτίμησή του, αυτό αποδεικνύει ότι «υπάρχει μία πολιτική τρικυμία», καθώς «από τη μία εμφανίζεται ένα κόμμα της Κεντροαριστεράς και από την άλλη λένε ότι δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ».

Υποστήριξε επίσης ότι «ο συντάκτης του μανιφέστου παραδέχεται πως δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος του κ. Τσίπρα η Δεξιά», επισημαίνοντας πως υπάρχει σύγχυση γύρω από το τι ακριβώς εκφράζει το νέο κόμμα. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει δεχθεί τόση δημοσιότητα που «θα περίμενε κανείς να έχει αυτοδυναμία». Κατά την άποψή του, «το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral», ενώ στη διακήρυξη «αναπαράγονται όσα ήδη λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά με λιγότερες γωνίες γιατί δεν επιθυμεί να έρθει σε ρήξη με συμφέροντα».

Οι συνεργασίες και η στάση απέναντι στη ΝΔ

Αναφερόμενος στις συζητήσεις περί συνεργασιών, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει «σε υποθετικά σενάρια, τα οποία αποκλείει άλλωστε και το ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα». Υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια για χαμένη ψήφο ή για ψήφο που κρατά τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας».

Τόνισε ότι «ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να κάνει καθαρές επιλογές» και προειδοποίησε πως, αν η ΝΔ είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, «θα αναγκαστεί να κυβερνήσει με τον κ. Βελόπουλο και την κα Λατινοπούλου». Αντιθέτως, υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό σχέδιο που στηρίζει την κοινωνία, βάζει στο επίκεντρο την εργασία, τα funds, τις απευθείας αναθέσεις και τη σύγκρουση με τα καρτέλ».

«Ποιοι έδωσαν τη μάχη με τα καρτέλ και στάθηκαν απέναντι στο καθεστώς αποκαλύπτοντας σκάνδαλα; Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν ήταν άλλοι που παρέμειναν άφωνοι τόσα χρόνια».

Η στρατηγική της κυβέρνησης και ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς γιατί η ΝΔ επιλέγει να επαναφέρει στο προσκήνιο τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση γνωρίζει πως δεν μπορεί να νικήσει με θετικό αφήγημα» και πως «μόνο αν στηθεί ένα εμφυλιοπολεμικό και διχαστικό κλίμα μπορεί να υπάρξει αντισυσπείρωση που να τη διατηρήσει στην εξουσία».

Κατά τον ίδιο, «αυτό που πραγματικά τρέμει ο κ. Μητσοτάκης είναι η πιθανότητα ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη». Εκτίμησε ακόμη ότι το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει υποδοχέα ψήφων από την Αριστερά, το Κέντρο αλλά και από κεντροδεξιούς ψηφοφόρους που δεν ταυτίζονται με τη ΝΔ. «Μπορεί να παρουσιάζεται τώρα ως λύση ένας πρώην πρωθυπουργός που έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων δεκαετιών απέναντι σε μία αποτυχημένη κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

Για την κόντρα με Άδωνι Γεωργιάδη

Ο κ. Τσουκαλάς επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι «εδώ και δύο χρόνια ασχολείται συστηματικά με το να καθυβρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ». Όπως ανέφερε, «όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι ψέματα» και αυτό θα αποδειχθεί στο δικόγραφο της μήνυσης.

Μετά την παρακολούθηση του βίντεο-απάντηση του υπουργού, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «ονομάζει, προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για τα χρήματα και για ”μαϊμού” διαγωνιστικές διαδικασίες». Πρόσθεσε ότι «ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα είπε ότι τα μισθώματα που έπαιρνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, των χιλίων ευρώ, τα έβγαζε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ψέμα και θα αποδειχθεί από τα στοιχεία που προσκομίζονται». Επισήμανε ακόμη πως «το ότι έκανε λόγο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το ποσό είναι περίπου 200.000 μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, συνιστά συκοφαντία».

Αναφορές σε Καραμανλή και ελληνοτουρκικά

Σχολιάζοντας την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κ.κ. Φίλη και Αρβανιτόπουλου, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «είχε ιδιαίτερη σημασία η αναφορά του στις παράνομες επισυνδέσεις που μοιάζουν νόμιμες». Όπως είπε, «όταν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν φυσικοί φάκελοι για τις εγκρίσεις των επισυνδέσεων, καταρρέει όλο το αφήγημα περί νομιμότητας» και εκτίμησε ότι «ο κ. Καραμανλής ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί πως η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για παράνομες επισυνδέσεις».

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε ότι «η πολιτική των “ήρεμων νερών” έχει αποτύχει» και πως «όσο η κυβέρνηση ακολουθούσε πολιτική κατευνασμού, η Τουρκία ενίσχυε το αφήγημα της ”Γαλάζιας Πατρίδας”».