Μια νέα μορφή απάτης που εξαπλώνεται με ταχύτητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει αρχίσει να προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στις Αρχές όσο και στους επαγγελματικούς φορείς του κατασκευαστικού κλάδου σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για τους αποκαλούμενους «πειρατές της ασφάλτου», ομάδες επιτήδειων που εμφανίζονται αιφνιδιαστικά σε κατοικίες προσφέροντας γρήγορες και δήθεν οικονομικές επισκευές σε δρόμους, αυλές, εισόδους και ιδιωτικές προσβάσεις.

Η μέθοδος που ακολουθούν είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι τους έχει περισσέψει άσφαλτος ή άλλο υλικό από κοντινό έργο και προτείνουν στον ιδιοκτήτη να πραγματοποιήσουν άμεσα μια επισκευή σε χαμηλή τιμή. Συνήθως στοχεύουν σημεία με εμφανείς φθορές, λακκούβες ή ρωγμές, όπου μια γρήγορη παρέμβαση φαίνεται λογική και δελεαστική.

Η πρόταση συχνά παρουσιάζεται ως «ευκαιρία της στιγμής». Οι επιτήδειοι πιέζουν, υποστηρίζοντας ότι το υλικό δεν μπορεί να αποθηκευτεί ή ότι η χαμηλή τιμή ισχύει μόνο εκείνη τη στιγμή. Πολλοί πολίτες, θεωρώντας ότι θα εξοικονομήσουν χρήματα, αποδέχονται την προσφορά χωρίς να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις καταναλωτών σε χώρες όπως η Δανία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, πρόκειται για οργανωμένη απάτη. Οι υποτιθέμενες «περισσευούμενες» ποσότητες ασφάλτου δεν είναι κατάλληλες για κανονική χρήση ή είναι υλικά εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας, συχνά αλλοιωμένα ή αναμεμειγμένα με ακατάλληλα συστατικά ώστε να μοιάζουν καινούργια. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εργασίες καταστρέφονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αποδεικνύονται εντελώς άχρηστες.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι συχνά το ποσό που ζητείται στο τέλος διαφέρει σημαντικά από αυτό που είχε αρχικά συμφωνηθεί. Υπάρχουν καταγγελίες για εκφοβισμό και επιθετική συμπεριφορά όταν οι πελάτες αρνούνται να πληρώσουν επιπλέον χρήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες λειτουργούν χωρίς κανένα νόμιμο παραστατικό, χωρίς επωνυμία εταιρείας και χωρίς δυνατότητα εντοπισμού μετά την ολοκλήρωση της «εργασίας».

Oι Αρχές και οι οργανώσεις καταναλωτών συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε οποιαδήποτε απρόσκλητη προσφορά τεχνικών εργασιών. Οι πολίτες καλούνται να ζητούν πάντοτε γραπτή προσφορά, πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, φορολογικά παραστατικά και χρόνο για να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις πριν συμφωνήσουν σε οποιαδήποτε εργασία.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη επαλήθευσης της νόμιμης λειτουργίας της εταιρείας μέσω επίσημων μητρώων ή διαδικτυακών αξιολογήσεων, καθώς και η αποφυγή άμεσων πληρωμών χωρίς σύμβαση ή αποδείξεις.

Η εξάπλωση των «πειρατών της ασφάλτου» αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι οικονομικές πιέσεις και η ανάγκη για γρήγορες λύσεις δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για νέες μορφές εξαπάτησης στην Ευρώπη. Και όπως συμβαίνει συχνά με τέτοιου είδους απάτες, το μεγαλύτερο όπλο προστασίας παραμένει η ψυχραιμία, η επιβεβαίωση στοιχείων και η αποφυγή βιαστικών αποφάσεων.