Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να βρίσκονται στο επίκεντρο, αποτελεί μια «σκληρή υπενθύμιση» των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

«Αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση του σπιράλ συνεπειών της κλιματικής κρίσης, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ο κύριος υπεύθυνος είναι η εξάρτηση του πλανήτη από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και η αποψίλωση των δασών», δήλωσε ο Σάιμον Στιλ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

🌡️ Épisode de chaleur inédit en France pour un mois de mai. L’indicateur thermique national provisoire est de 24.8 °C à 17h, faisant de ce mardi la journée la plus chaude jamais connue en mai à l’échelle du pays. Le point complet 👉 https://t.co/D7bSPioJQZ pic.twitter.com/4krlKwuart — Météo-France (@meteofrance) May 26, 2026

Ο Στιλ επεσήμανε ότι «πολλές άλλες περιοχές του κόσμου επηρεάζονται επίσης σοβαρά, όπως η Ινδία και άλλα μέρη της Ασίας». Όπως σημείωσε, «η επιστήμη είναι σαφής: η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά αυτούς τους καύσωνες πιο συχνούς και πιο ακραίους».

Πρωτοφανείς θερμοκρασίες σε Γαλλία και Βρετανία

Υπό την επίδραση ενός επίμονου «θερμικού θόλου», η Γαλλία βιώνει πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France κατέγραψε νέο μηνιαίο ρεκόρ, με μέσο όρο θερμοκρασίας 24,8 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα.

Η Météo-France χαρακτήρισε το φαινόμενο «σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο», προειδοποιώντας ότι η ζέστη μπορεί να φθάσει σε ορισμένες περιοχές τους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε νέο ρεκόρ για τη θερμότερη ημέρα μήνα Μαΐου, κατά την πέμπτη ημέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Έκκληση για ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση

Επίσης, ο Σάιμον Στιλ τόνισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει «το υπερβολικό κόστος της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων». Όπως είπε, «οι λύσεις είναι εξίσου ξεκάθαρες: μια ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια».

Τέλος, ο εκτελεστικός γραμματέας της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) επανέλαβε την έκκλησή του για «πολύ πιο γρήγορη απομάκρυνση από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα» και για «περισσότερες επενδύσεις στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις κλιματικές επιπτώσεις».