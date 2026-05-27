Ο Γάλλος ηθοποιός Πιέρ Ντενί, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, μετά από μάχη με την πλαγία μυοατροφική σκλήρυνση, γνωστή ως ALS.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο, εμφανίστηκε στον τρίτο και τέταρτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Emily in Paris» με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς. Εκεί υποδύθηκε τον Λουί ντε Λεόν, CEO του οίκου μόδας JVMA και πατέρα του Νίκολας ντε Λεόν (Πολ Φόρμαν), ο οποίος είχε σχέση με τη Μίντι Τσεν (Άσλεϊ Παρκ), την καλύτερη φίλη της Έμιλι.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Ο θάνατος του Πιέρ Ντενί επιβεβαιώθηκε από τις κόρες του μέσα από επίσημη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Με βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιέρ Ντενί, αυτή τη Δευτέρα, μετά από μια ξαφνική και επιθετική μορφή ALS», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η ALS είναι μια σοβαρή νευροεκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Όπως εξηγεί η Κλινική Mayo, προκαλεί σταδιακή απώλεια του μυϊκού ελέγχου και μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση όσο εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.