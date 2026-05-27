Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, με κύρια στόχευση Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εξέλιξη έρχεται καθώς η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, το κέντρο αναμένει ακόμη την έγκριση των κενυατικών αρχών, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφέρει κανένα κρούσμα της νόσου στη χώρα τους. Αξιωματούχοι από υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Υγείας έχουν ενημερωθεί για τη δημιουργία της δομής.

Η εγκατάσταση προορίζεται για Αμερικανούς που χρειάζεται να εγκαταλείψουν γρήγορα τη ΛΔ Κονγκό και να τεθούν σε καραντίνα, αποφεύγοντας ένα μεγάλο ταξίδι επιστροφής στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι ένας Αμερικανός που μολύνθηκε από τον ιό στη ΛΔ Κονγκό νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο, μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του, τα οποία θεωρούνται στενές επαφές. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι όλοι οι ταξιδιώτες που βρέθηκαν στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες θα κατευθύνονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον για προληπτικό έλεγχο. Επίσημα στοιχεία αναφέρουν πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα και 220 ύποπτους θανάτους, ωστόσο η πραγματική κλίμακα της επιδημίας παραμένει άγνωστη, με διεθνείς υγειονομικές αρχές να εκτιμούν ότι οι αριθμοί πιθανότατα υποτιμώνται.