Η Πρόεδρος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, ΚίρστιΚόβεντρι, επανέλαβε τη θέση της υπέρ του ερασιτεχνικού χαρακτήρα των Ολυμπιακών Αγώνων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αθλητές δεν θα πρέπει να λαμβάνουν άμεσες οικονομικές απολαβές για τη συμμετοχή ή τις διακρίσεις τους.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης από τη Ζιμπάμπουε, η πρώτη γυναίκα και πρώτη Αφρικανή που ηγείται της ΔΟΕ, μίλησε στο sportnation.nz, τονίζοντας ότι το Ολυμπιακό κίνημα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένο στο υπάρχον οικονομικό μοντέλο.

Όπως υπογράμμισε, η ΔΟΕ δεν θα πρέπει να εισάγει χρηματικά έπαθλα στους Αγώνες, αλλά να συνεχίσει να στηρίζει τους αθλητές μέσω κρατικών φορέων, χορηγιών και προγραμμάτων ανάπτυξης όπως το Olympic Solidarity και οι Dual Career δράσεις.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να πληρώνουμε τους αθλητές. Προέρχομαι από μια μικρή χώρα και ένα άθλημα που δεν προσφέρει μεγάλες απολαβές, όμως θεωρώ ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πρέπει να υπάρχει άμεση πληρωμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και απέναντι στο μοντέλο τύπου NCAA, όπου οι αθλητές αποζημιώνονται για την εμπορική αξιοποίηση του ονόματος και της εικόνας τους, εκφράζοντας αντίθεση στην υιοθέτησή του από το Ολυμπιακό κίνημα.

Η Κόβεντρι τόνισε επίσης ότι το σημερινό σύστημα επιτρέπει τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου Αγώνων και τη συμμετοχή πολλών χωρών, επισημαίνοντας πως μια διαφορετική οικονομική προσέγγιση θα μπορούσε να αλλάξει τη φιλοσοφία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τέλος, η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο συζήτησης γύρω από τα Enhanced Games, μια διοργάνωση που βασίζεται σε χρηματικά έπαθλα και διαφορετικό πλαίσιο συμμετοχής, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση για το μέλλον του αθλητισμού και των αμοιβών των αθλητών.