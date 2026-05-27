Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου, καθώς και στη λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών και της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, κατά τις ώρες 07:00 έως 17:00 θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Κηφισίας. Το μέτρο θα εφαρμόζεται από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το ύψος του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις περιοχές των δήμων Αθηναίων και Αμαρουσίου.

Ρυθμίσεις και στη λεωφόρο Συγγρού

Αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στις 2 και 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγγρού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας. Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν ως εξής: στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, από τις 07:00 έως τις 17:00, και στο ρεύμα προς την οδό Φραντζή, από τις 10:00 έως τις 17:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος, με στόχο την όσο το δυνατόν ομαλότερη ροή.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.