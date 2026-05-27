Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΦ, έπειτα από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των συγκεκριμένων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, η απαγόρευση θα ισχύσει για τρεις μήνες, έως τις 27 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απαγορεύεται η αποθεματοποίηση των εν λόγω σκευασμάτων, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας για τους ασθενείς.

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

Προτεραιότητα στους ασθενείς

Ο Οργανισμός τονίζει ότι η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα από όλους τους κρίκους της αλυσίδας διακίνησης – κατόχους άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία – σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφηση.

Παράλληλα, ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων, επισημαίνοντας ότι η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.

Παρακολούθηση και επόμενα βήματα

Ο ΕΟΦ παρακολουθεί διαρκώς την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα. Σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων, η απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί, να αρθεί εν μέρει ή να παραταθεί η ισχύς της, ανάλογα με τις ανάγκες.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να διερευνά περιπτώσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας και διακοπών κυκλοφορίας που γνωστοποιούνται από κατόχους άδειας κυκλοφορίας, ασθενείς ή επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα, θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην δημιουργούνται ελλείψεις φαρμάκων και να αποτρέπεται οποιοδήποτε θεραπευτικό κενό.

