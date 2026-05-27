Η Ολλανδία προχωρά στην αποστολή ναρκοθηρευτικού στη Μεσόγειο, ενόψει πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ολλανδικής κυβέρνησης, το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας για μια αμυντικού χαρακτήρα αποστολή, εφόσον ανοίξουν τα Στενά μετά τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Όπως έγινε γνωστό στις 27 Ιουνίου 2026, η Ολλανδία θα στείλει ναρκοθηρευτικό πλοίο στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του NATO. Η αποστολή στοχεύει σε πιθανή ταχεία ανάπτυξη στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία μετά τη λήξη των συγκρούσεων.

Το ναρκοθηρευτικό αναμένεται να αποπλεύσει εντός της εβδομάδας και θα είναι σε θέση να ενταχθεί στη μόνιμη ομάδα κατά ναρκών του NATO από τα μέσα Ιουνίου. Την αποστολή επιβεβαίωσαν η υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκιόζ και ο υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντσεν, σε επιστολή τους προς το κοινοβούλιο.

Οι δύο υπουργοί ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανό ρόλο της Ολλανδίας στη διασφάλιση ασφαλών ναυτιλιακών οδών στον Περσικό Κόλπο. Στο επίκεντρο των σχεδίων βρίσκεται η κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία, ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Υποστήριξη από το NATO και διεθνείς συνεργασίες

Ο επικεφαλής του NATO, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι «αρκετές χώρες προετοιμάζουν υλικοτεχνική και άλλη υποστήριξη, όπως ναρκοθηρευτικά και ναρκαλιευτικά κοντά στον Κόλπο», προκειμένου να είναι έτοιμες για οποιαδήποτε πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζει η ολλανδική πλευρά είναι η ανάπτυξη συνδυασμένης ομάδας για έρευνα, καταδύσεις και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η επιστολή των υπουργών της ολλανδικής κυβέρνησης επισημαίνει επίσης ότι η χώρα αξιολογεί τη δυνατότητα συμμετοχής με προσωπικό σε οποιονδήποτε διεθνή συνασπισμό αναλάβει την αποστολή στην περιοχή.