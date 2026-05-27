Επίδομα στέγασης σε νεοπροσλαμβανόμενους νοσοκομειακούς γιατρούς θέσπισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας κατά την 9η τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε από την ευρύτερη πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στέγασης, ύψους 400 ευρώ, σε νεοπροσλαμβανόμενους γιατρούς (μόνιμους και επικουρικούς) των Γενικών Νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας, που θα προσληφθούν από την 1η Ιουνίου. Βασικός στόχος είναι η κάλυψη έως και 40 θέσεων γιατρών, με τον αρχικό προϋπολογισμό της δράσης να καθορίζεται στις 200.000 ευρώ.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, πρόκειται για μια αφετηριακή κίνηση με προτεραιότητα σε νοσοκομειακούς γιατρούς και ακολούθως σε γιατρούς Κέντρων Υγείας, με στόχο να καλυφθούν θέσεις πρωτίστως σε τμήματα Επειγόντων, σε Παιδιατρικές και Νεφρολογικές κλινικές.

Αντίστοιχα, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χρήστος – Δημήτριος Γεωργίου επεσήμανε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τη θέσπιση επιδόματος, διότι «αναμένεται η πλέον μαζική προκήρυξη θέσεων νοσοκομειακών γιατρών, από το υπουργείο Υγείας». Τόνισε δε, την ανάγκη «να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία. Να δώσουμε έναν επιπλέον λόγο σε νέους γιατρούς να στελεχώσουν ιδρύματα της Στερεάς Ελλάδας».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, Λουκία Θεοδώρου σημείωσε πως πρόκειται για πρωτοποριακή απόφαση, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές ιατρικές θέσεις στα Νοσοκομεία και να λυθεί ένα ζήτημα που ταλανίζει χρόνια τους πολίτες.