Την εξάρθρωση συμμορίας που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημία για τον Οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε επιχείρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων την Τετάρτη 13 Μαΐου, σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, που φέρεται ως αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπεδικοί ιατροί, ηλικίας 51 και 49 ετών.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση και χρήση ψευδούς βεβαίωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Το συνολικό παράνομο όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας είχαν οργανωθεί από τον Μάιο του 2021 με σκοπό τη διάπραξη απατών και πλαστογραφιών εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Κατ’ εντολή του φυσικοθεραπευτή, οι ορθοπεδικοί ιατροί εξέδιδαν ψευδείς γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνταν οι ΑΜΚΑ τους.

Τα στοιχεία προέρχονταν κυρίως από τον φυσικοθεραπευτή και το εργαστήριό του, ενώ εκείνος προχωρούσε στις εικονικές εκτελέσεις των παραπεμπτικών, υπογράφοντας τα παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής αντί των ασφαλισμένων. Σε 1.641 γνωματεύσεις δηλώνονταν ανύπαρκτα τηλέφωνα επικοινωνίας, γεγονός που αποδεικνύει την άγνοια των ασφαλισμένων.

Δωροδοκία και οικονομική ζημία

Για τον υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ προέκυψε, ότι παρείχε υπηρεσιακά έγγραφα στα μέλη της συμμορίας και έλαβε χρήματα, ώστε να αρχειοθετηθούν σχετικές καταγγελίες. Συνολικά, διαπιστώθηκε η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών, που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας για 1.683 ασφαλισμένους.

Η ζημία για τον Οργανισμό ανέρχεται σε 264.475,50 ευρώ. Κατά τις έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατασχέθηκαν 8.990 ευρώ, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.