Ο Απόστολος Χρήστου δεν θα συμμετάσχει στο 95ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ από τις 15 έως τις 18 Μαΐου, με την απουσία του να αποτελεί σημαντική απώλεια.

Ο Ολυμπιονίκης βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, όπως έδειξε και στο Acropolis Swim Meet, όπου σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στα 50μ. και 100μ. ύπτιο, ωστόσο δεν θα αγωνιστεί στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ολυμπιακού, ο αρχηγός της ομάδας θα απουσιάσει «λόγω αδιαθεσίας και προληπτικών ιατρικών εξετάσεων».

Ο Χρήστου είχε καταγράψει ιστορική επίδοση την περσινή χρονιά, φτάνοντας τα 35 χρυσά μετάλλια στον θεσμό και ξεπερνώντας το ρεκόρ του Σπύρου Γιαννιώτη (33), όμως φέτος δεν θα μπορέσει να αυξήσει τη συγκομιδή του.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αποτελεί βασικό κριτήριο για την εθνική ομάδα ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με δυνατότητα εξαίρεσης μόνο για ιατρικά τεκμηριωμένους λόγους.

Ο Ολυμπιακός παραμένει ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης με 66 τίτλους, κυριαρχώντας σχεδόν αδιάλειπτα επί δεκαετίες.