Η Μονακό ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη Euroleague, χάνοντας με 3-0 στα πλέι οφ από τον Ολυμπιακό και πλέον στρέφει την προσοχή της στις εγχώριες διοργανώσεις.

Επειδή όμως τα προβλήματα τραυματισμών στην γραμμή των ψηλών είναι πολλά, με τους Ντάνιελ Τάις και Νίκολα Μίροτιτς να παραμένουν εκτός, η ομάδα έπρεπε να κάνει κάποια κίνηση για να μην μείνει εντελώς «άδεια» ενόψει πλέι οφ.

Έτσι, το σύνολο του Πριγκιπάτου προχώρησε στην ενίσχυσή του με τον Γιοάν Μακουντού να επιστρέφει ύστερα από δύο μήνες, όταν και αποχώρησε για την Κίνα.