Η Εθνική Βραζιλίας προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση για το μέλλον της, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότι μέχρι το 2030, λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ιταλό προπονητή.

Παρότι δεν έχει συμπληρώσει ακόμη έναν χρόνο στον πάγκο της «σελεσάο», η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έσπευσε να επιβραβεύσει το έργο του, «δένoντάς» τον με νέο τετραετές συμβόλαιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντσελότι

«Έφτασα στη Βραζιλία πριν από ένα χρόνο. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και ένα χρόνο, εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου.

Όμως, η Εθνική Βραζιλίας και εγώ θέλουμε περισσότερα. Περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για άλλα τέσσερα χρόνια.

Θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη της. Ευχαριστώ, Βραζιλία, για την θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη».