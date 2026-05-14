Στην εκτενή επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συμφωνιών προέβησαν νωρίτερα οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Σαουδάραβα ΥΠΕΞ Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν Αλ-Σαούντ στην ελληνική πρωτεύουσα.

Στις κοινές τους δηλώσεις, μετά το πέρας της διμερούς συνάντησης και των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης προανήγγειλε τη διεξαγωγή προσεχώς του 2ου Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών, το οποίο αυτή τη φορά θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο 1ο ΑΣΣ Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, κάνοντας λόγο για «ορόσημο της διμερούς συνεργασίας», για την οποία, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αποφασίστηκε να διευρυνθεί έτι περαιτέρω σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η ενέργεια, το εμπόριο και η συνδεσιμότητα.

Μιλώντας για τον τομέα της διασυνδεσιμότητας, ο Έλληνας ΥΠΕΞ έκανε ειδικη μνεία στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα αλλά και το Ριάντ στους οικονομικούς διαδρόμους και ιδιαίτερα στον IMEC, για τον οποίο, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως πρόκειται για «σημαντικό μεγαλόπνοο έργο μείζονος σημασίας που θα καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο κόμβο σταθερότητας και ουσιαστικής συνδεσιμότητας».

Με φόντο τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ευχαρίστησε δύο φορές τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, αφενός για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει για την άμβλυνση των συνεπειών του πολέμου που μαίνεται στην περιοχή και αφετέρου για τον ρόλο της χώρας του στην – προ ολίγων μηνών – οργάνωση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί με την εκκίνηση του πολέμου στις χώρες του Κόλπου.

«Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας, αξιότιμε κύριε υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από τη Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχοντας εκφράσει λίγο πριν τη συμπαράσταση της Ελλάδας εκ νέου στη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου.

«Η Ελλάδα επέδειξε εμπράκτως την αλληλεγγύη της προς τη Σαουδική Αραβία, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζω ότι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο πρέπει να είναι καθολικός, ενώ η προστασία των κρίσιμων πολιτικών υποδομών από κάθε μορφή απειλής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Σαουδάραβας ΥΠΕΞ, στις δικές του δηλώσεις υπενθύμισε πως η επίσκεψή του λαμβάνει χώρα ενώ Ελλάδα και Σαουδική Αραβία γιορτάζουν την 100ή επέτειο εγκαθίδρυσης των διμερών τους σχέσεων.

Και οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στην ανάγκη προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας, με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας να υπογραμμίζει την ανάγκη επαναφοράς της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ «όπως ήταν πριν», προκειμένου, όπως τόνισε, να εξασφαλιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα σε τομείς όπως είναι η ενέργεια.

Επί τάπητος, επίσης, τέθηκαν θέματα που ενισχύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη διεύρυνσης των διμερών οικονομικών συνεργασιών ενόψει της διοργάνωσης της EXPO το 2030 στο Ριάντ.

Κοινή ήταν και η αναφορά στην υπογραφή της διμερούς Συμφωνίας για την Απαλλαγή Υποχρέωσης Θεώρησης Εισόδου για τους κατόχους Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών Διαβατηρίων, που όπως επισημάνθηκε, θα ενδυναμώσει περισσότερο τη σχέση των δύο χωρών.

Παρακάτω οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν Αλ-Σαούντ.

«Είναι μεγάλη τιμή που υποδέχομαι σήμερα στην Αθήνα τον Πρίγκιπα Faisal, Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Ένα πρόσωπο, το οποίο χαίρει ιδιαίτερης τιμής και εκτίμησης, όχι μόνο στη Σαουδική Αραβία και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και συνολικά στη διεθνή διπλωματία.

Και θα ήθελα προσωπικά να τον ευχαριστήσω, όπως και τη Σαουδική Αραβία, για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλλει, έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι συνέπειες του πολέμου που αυτήν τη στιγμή μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή και να βρούμε πάλι την οδό της ειρήνης και της ευημερίας.

Εύχομαι οι προσπάθειες αυτές να ευδοκιμήσουν το συντομότερο δυνατό.

Υψηλότατε, Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω με αυτά τα λόγια στην Αθήνα.

Η επίσκεψή σας πραγματοποιείται μέσα σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, τόσο για την ευρύτερη Μέση Ανατολή, όσο και για την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχαμε μια εκτενή ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου. Η Ελλάδα επέδειξε εμπράκτως την αλληλεγγύη της προς τη Σαουδική Αραβία, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Υπογραμμίζω ότι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο πρέπει να είναι καθολικός, ενώ η προστασία των κρίσιμων πολιτικών υποδομών από κάθε μορφή απειλής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους.

Θα ήθελα να εξάρω και πάλι τον ιδιαίτερο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην κατάσταση, η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τις διαδικασίες ειρήνευσης. Και οφείλω επιπλέον να αναφερθώ ειδικότερα στην οργάνωση προ ολίγων μηνών, με την εκκίνηση του πολέμου, των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου, των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από τη Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Τόνισα, επίσης, στον αξιότιμο κύριο Υπουργό τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισιτιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών. Αναγνωρίζοντας αυτές τις επιτακτικές ανάγκες, η Ελλάδα είχε ήδη έγκαιρα αναδείξει τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας τον Μάιο του 2025, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει ήδη αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση “EUNAVFOR ASPIDES”, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στη γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και του εμπορίου συνολικά.

Συζητήσαμε, επίσης, με τον αξιότιμο κύριο Υπουργό την κατάσταση που αναπτύσσεται στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Η Γάζα και η Δυτική Όχθη αποτελούν μια ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα για τη δημιουργία του παλαιστινιακού κράτους, μέσα από μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών, επιτρέποντας σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να συμβιώνουν σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. Η ανθρωπιστική κατάσταση στο πεδίο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Η Γάζα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος, με κύρια προτεραιότητα την ενισχυμένη και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, όπως επίσης και την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου αυτού. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα, όσο και στη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση στην περιοχή.

Στρεφόμενοι στον Λίβανο, χαιρετίζουμε τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτων, οι οποίες μπορεί να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή. Ο Λίβανος είναι μια εξαιρετικά σημαντική χώρα για την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή, η χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία επηρεάζει καθοριστικά την ευρύτερη ειρήνη.

Σχετικά με τη Συρία, συζητήσαμε με τον αξιότιμο κύριο Υπουργό, ότι προσβλέπουμε σε μια ειρηνική και ευημερούσα Συρία, όπου όλοι οι Σύροι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος, εθνικότητας, θα αισθάνονται ασφαλείς. Και στο πλαίσιο αυτό τονίζουμε την ανάγκη για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση της χώρας που θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

Ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεών μας προφανώς αφορούσε τις διμερείς μας σχέσεις.

Η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα της Μέσης Ανατολής, με την οποία η Ελλάδα θεσμοθέτησε Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας και αυτό ακριβώς καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας, ως μεγάλης δύναμης για τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή, αλλά βεβαίως και για την ασφάλεια που συνδέεται με ολόκληρη την Ευρώπη. Η Σαουδική Αραβία είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και ωφέλιμα στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.

Βεβαίως, το ορόσημο της διμερούς μας συνεργασίας, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 στην al-Ula. Προσδοκούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε το 2ο Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας και να υποδεχθούμε εδώ στην Αθήνα την αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας. Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε σε μια επισκόπηση συνολικά των διμερών μας σχέσεων και βεβαίως, όλων των συμφωνιών, οι οποίες πρόκειται να υπάρξουν το επόμενο διάστημα, ασφαλώς υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο διεθνές επίπεδο.

Συμφωνήσαμε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική αυτή, διευρύνοντας περαιτέρω τη συνεργασία μας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η ενέργεια, το εμπόριο, η συνδεσιμότητα που είναι εξαιρετικά κρίσιμη και όπου αποδίδουμε και οι δύο ιδιαίτερα μεγάλη σημασία.

Η σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας για την Απαλλαγή Υποχρέωσης Θεώρησης Εισόδου για τους κατόχους Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών Διαβατήριων εξυπηρετεί στο να αρθούν τα όποια εμπόδια και η γραφειοκρατία για τη μετακίνηση των ανθρώπων που θα εισφέρουν ακόμη περισσότερο στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Στον τομέα της διασυνδεσιμότητας ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε σε όλες τις οδούς, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού διαδρόμου μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, του IMEC, όπου και οι δύο χώρες, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα, αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση.

Για την Ελλάδα, ο IMEC αποτελεί ένα σημαντικό μεγαλόπνοο έργο μείζονος σημασίας, που θα καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο κόμβο σταθερότητας και ουσιαστικής συνδεσιμότητας. Πρόκειται για μία υποδομή ασφαλείας, έναν πολιτισμικό διάδρομο, που θα αφήσει το αποτύπωμά του στις σχέσεις μεταξύ της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ανάπτυξης στο πεδίο αυτό ισχυρών συμμαχιών και η Σαουδική Αραβία αποτελεί μία από τις χώρες κλειδιά για αυτή την περιφερειακή συνεργασία.

Συζητήσαμε, επίσης, για την προετοιμασία της Σαουδικής Αραβίας, ενόψει της διοργάνωσης της EXPO 2030, στο Riyadh και την ελληνική παρουσία στη διοργάνωση, όπως και ελληνικών εταιρειών.

Και βεβαίως, πριν κλείσω, να αναφερθώ στους δεσμούς που υπάρχουν και μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας και ιδιαιτέρως, να χαιρετίσω την τοποθέτηση ενός Έλληνα στη θέση του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Γιώργου Δώνη. Οι δεσμοί αυτοί θα δημιουργήσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο εξοικείωσης και κατανόησης μεταξύ των λαών.

Υψηλότατε, ήταν μεγάλη τιμή να σας έχουμε σήμερα στην Αθήνα και προσδοκούμε σε μία άμεση αναβάθμιση των σχέσεών μας και να βρεθούμε και πάλι σύντομα εδώ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου μας.

Σας ευχαριστώ».