Συγκλονίζει το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Πατήσια, που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/5), όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της παρασυρόμενη από φορτηγό. Κάμερα ασφαλείας από το σημείο έχει καταγράψει τη μοιραία στιγμή, προκαλώντας βαθιά θλίψη και οργή στους κατοίκους της περιοχής.

Η 79χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από οδηγό φορτηγού, ο οποίος, χωρίς να το αντιληφθεί, τη συνέθλιψε καθώς εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια περαστικών, σοκάροντας τη γειτονιά.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Η ηλικιωμένη, κρατώντας το μπαστούνι της, φαίνεται σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος να περπατά ήρεμα λίγα δευτερόλεπτα πριν από το μοιραίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προγραμματίσει ραντεβού σε κατάστημα ορθοπεδικών για να αντικαταστήσει την πατερίτσα της.

Σε άλλο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, ο επαγγελματίας οδηγός διακρίνεται να σταματά στο κόκκινο φανάρι στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Ορφανίδου. Η γυναίκα περνά μπροστά από το φορτηγό, όμως, όταν το φανάρι γίνεται πράσινο, ο οδηγός ξεκινά χωρίς να την αντιληφθεί, παρασύροντάς την. Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίζεται στις ρόδες του οχήματος και αφήνει την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

Μαρτυρίες και έρευνα

«Είχε σταματήσει στο φανάρι», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας. «Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε».

Ο επαγγελματίας οδηγός, που δεν εγκατέλειψε το σημείο, συνελήφθη από αστυνομικούς. Κάτοικοι της περιοχής υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη διασταύρωση θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν τροχαία ατυχήματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας εξετάζουν προσεκτικά το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και συγκεντρώνουν μαρτυρίες, προκειμένου να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.