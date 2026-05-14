Ο Ρεϊμόν Ντομενέκ άσκησε έντονη κριτική στο Netflix με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ που επαναφέρει στο προσκήνιο το σκάνδαλο της Κνίσνα και την κατάρρευση της εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» χαρακτήρισε την παραγωγή «άδικη» και «μονόπλευρη», υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει αλλοιωμένη εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στη διάλυση της ομάδας στη Νότια Αφρική. Το σκάνδαλο της Κνίσνα παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, μετά την ανταρσία των διεθνών παικτών και τον αποκλεισμό της Γαλλίας από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2010.

Αναλυτικά όσα είπε

«Δεκαέξι χρόνια αργότερα, αυτό υποτίθεται ότι ήταν ένα ντοκιμαντέρ που εξηγούσε τη συλλογιστική και την ανάλυση που είχα προτείνει. Αντίθετα, ήταν ένα εξαιρετικά βίαιο κατηγορητήριο εναντίον μου.

Υποτίθεται ότι ήταν ένα καλοφτιαγμένο ντοκιμαντέρ όπου κάθε πλευρά της ιστορίας θα παρουσιάζονταν δίκαια. Αντίθετα, ήταν μια εντελώς προκατειλημμένη και αηδιαστικά μεροληπτική ταινία.

Δε συμφώνησα να συμμετάσχω σε αυτό το ντοκιμαντέρ για να τραβήξω την προσοχή ή να ξεκαθαρίσω λογαριασμούς. Παράτησα την πικρία μου εδώ και πολύ καιρό, και αυτό που προοριζόταν να είναι θεραπευτικό έγινε ένας μισητός βόθρος.

Η παραγωγή αυτής της ταινίας, η οποία άλλαξε δύο φορές μέσα σε δύο χρόνια, δεν τήρησε τις υποσχέσεις της και πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου.

Είχαμε συμφωνήσει, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου, ότι θα είχα το δικαίωμα να σχολιάσω τα πάντα.

Τελικά, αυτό μου το αρνήθηκαν με πλήρη ατιμωρησία και με τη μέγιστη ανεντιμότητα. Δεν θα είχα ποτέ εγκρίνει μια τέτοια εκδοχή επειδή δεν αντικατοπτρίζει ούτε αυτά που είπα (διάλεξε τα πιο ζουμερά αποσπάσματα, κόψε, μόνταρε, αναδιάταξε, και έχεις μια ταινία με εντυπωσιακό περιεχόμενο, της οποίας ο μοναδικός σκοπός είναι να προκαλέσει προβλήματα για την τηλεθέαση και να δυσφημίσει έναν άνθρωπο), ούτε ποιος είμαι.

Είμαι πληγωμένος και προδομένος: νιώθω σαν παραβίαση της ψυχής μου. Μια κλοπή των συναισθημάτων μου, μιας στιγμής στο χρόνο.

Για όλους όσους έχουν κρατήσει ημερολόγιο κάποια στιγμή στη ζωή τους, θα γνωρίζουν πόσο σκληρές μπορεί να είναι μερικές φορές οι γραπτές σκέψεις προς τους άλλους (και τον εαυτό μας), ότι δεν προορίζονται να μοιραστούν όπως είναι, και πάνω απ’ όλα, ότι επιτρέπουν, εκείνη τη στιγμή, σε μια γυναίκα ή έναν άνδρα, καταβεβλημένο από όλες τις πλευρές, να παραμείνει ζωντανός, καταρρέοντας κάτω από το βάρος μιας παράλογης και εξαιρετικά βίαιης πίεσης.

Άνοιξα την ιδιωτική μου ζωή, αυτή ενός προπονητή εθνικής ομάδας που ζει με μια ομάδα παικτών σε εποχές που δεν είναι πάντα εύκολες – μερικές φορές ευτυχισμένες, μερικές φορές γεμάτες ένταση.

Αυτές οι σημειώσεις δεν έπρεπε ποτέ να είχαν δημοσιευτεί όπως δημοσιεύθηκαν. Οι δημιουργοί αυτού του ντοκιμαντέρ προτίμησαν το σκάνδαλο και την ανεντιμότητα από την έρευνα και την αυστηρότητα.

Αυτές δεν είναι οι αξίες μου: Μπορώ να είμαι επαναστάτης κατά καιρούς, προκλητικός συχνά, αλλά δεν είμαι ούτε ασεβής, ούτε κακόβουλος, ούτε αλαζόνας.

Θέλω να αποστασιοποιηθώ, με όλη μου τη δύναμη, από αυτό το ντοκιμαντέρ, του οποίου η χυδαιότητα και ο εντυπωσιασμός συναγωνίζονται μόνο την έλλειψη ηθικής.

Δεν τιμά ούτε το ποδόσφαιρο ούτε τη δημοσιογραφία».