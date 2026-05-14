Σχεδόν ένας στους τρεις πολίτες στη Βουλγαρία και περισσότεροι από ένας στους τέσσερις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, βασισμένα σε δεδομένα της Eurostat για το 2025.

Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27,5%, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία (29%) και οριακά πάνω από τη Ρουμανία (27,4%). Το ποσοστό αυτό βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, που διαμορφώνεται στο 20,9%.

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά

Στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονται:

* Βουλγαρία – 29%

* Ελλάδα – 27,5%

* Ρουμανία – 27,4%

* Λιθουανία – 26,3%

* Ισπανία – 25,7%

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (11,5%), την Πολωνία (15%) και τη Σλοβενία (15,5%).

Τι σημαίνει «κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού»

Ο συγκεκριμένος δείκτης της Eurostat περιλαμβάνει πολίτες που ζουν είτε:

* κάτω από το όριο της φτώχειας,

* σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης,

* ή σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Πρόκειται για έναν από τους βασικούς κοινωνικούς δείκτες που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτυπώσει τις ανισότητες και τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά.

Η παρέμβαση της ΕΕ για τη φτώχεια

Στην ανάρτησή της, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τονίζει ότι σχεδόν το 21% του πληθυσμού της ΕΕ βρισκόταν το 2025 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και υπογραμμίζει πως η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της φτώχειας θα πρέπει να δώσει έμφαση:

* στην παιδική και διαγενεακή φτώχεια,

* στη χρηματοδότηση δράσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,

* αλλά και στην προώθηση προσιτής στέγασης.

Η συζήτηση για την ακρίβεια, τα ενοίκια, την πρόσβαση στη στέγη και το αυξημένο κόστος ζωής βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας, με τα στοιχεία για την Ελλάδα να επαναφέρουν έντονα το ερώτημα για το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών.