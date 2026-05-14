Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο την Πέμπτη, με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν θετικά τα οικονομικά στοιχεία και παρακολούθησαν τις εξελίξεις από το Πεκίνο, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε κρίσιμη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά κλεισίματος. Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε μόλις 0,3% χαμηλότερα από το ρεκόρ που είχε καταγραφεί στις 10 Φεβρουαρίου.

«Όλοι αναρωτιούνται το ίδιο: πόσο ακόμη θα συνεχιστεί αυτή η άνοδος; Πολλοί επενδυτές απολαμβάνουν το ράλι, αλλά ταυτόχρονα είναι ανήσυχοι», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πάβλικ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Dakota Wealth στο Κονέκτικατ. «Πρέπει να συμμετέχεις για να κερδίσεις, όχι απλώς να παρακολουθείς από το περιθώριο την αγορά να σπάει ρεκόρ».

Ο Τραμπ συμμετείχε στη σύνοδο συνοδευόμενος, μεταξύ άλλων, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ, και τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Οι μετοχές της Nvidia έκλεισαν με άνοδο 4,4%, μετά την έγκριση των ΗΠΑ για πωλήσεις των επεξεργαστών H200 σε κινεζικές εταιρείες.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι και οι παγκόσμιες ισορροπίες

Η σύνοδος των δύο ηγετών είχε στόχο τη συζήτηση ευρείας θεματολογίας, που περιλάμβανε το εμπόριο, τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το στρατηγικό αυτό θαλάσσιο πέρασμα, μέσω του οποίου διοχετεύεται μεγάλο μέρος του ασιατικού πετρελαίου, παραμένει κλειστό λόγω του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για συναντήσεις υψηλού ρίσκου», ανέφερε ο Μάικλ Μόναχαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Founder ETFs στο Ντάλας. «Είναι αναμφίβολα ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων, όμως πιστεύω ότι οι δύο οικονομίες έχουν να κερδίσουν συνεργαζόμενες». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Χαίρομαι που βλέπω τους δύο ηγέτες να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας· ελπίζω αυτό να αποτυπωθεί σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες».

Οικονομικά στοιχεία και πληθωρισμός

Στο μέτωπο της οικονομίας, οι λιανικές πωλήσεις κινήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις, ενισχυμένες από την αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η βενζίνη ευθύνεται για τη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές εισαγωγών από τον Οκτώβριο του 2022.

Μια σειρά εκθέσεων για τον πληθωρισμό έδειξε ότι οι αυξημένες ενεργειακές τιμές ενδέχεται να επηρεάσουν και άλλα αγαθά και υπηρεσίες, μειώνοντας τις ελπίδες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιντ, χαρακτήρισε τον πληθωρισμό ως τον πιο «επείγοντα κίνδυνο» για την αμερικανική οικονομία, την οποία περιέγραψε ως «ανθεκτική». Αν και δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη νομισματική πολιτική φέτος, οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν τη στάση του πιο «γερακιού» τμήματος της Fed.

Κίνηση δεικτών και μετοχών

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 370,26 μονάδες ή 0,75%, στις 50.063,46 μονάδες. Ο S&P 500 ανέβηκε κατά 56,99 μονάδες ή 0,77%, στις 7.501,24 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 232,88 μονάδες ή 0,88%, στις 26.635,22 μονάδες.

Από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500, οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ οι πρώτες ύλες υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση. Οι μετοχές των ημιαγωγών ενισχύθηκαν χάρη στη Nvidia, ενώ άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι Qualcomm, Intel, Sandisk και Micron, υποχώρησαν μεταξύ 3,4% και 6,1%.

Κλάδοι που είχαν πιεστεί από την «τρέλα» της τεχνητής νοημοσύνης και τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, όπως το λογισμικό, οι μεταφορές και οι περιφερειακές τράπεζες, συγκαταλέχθηκαν στους κερδισμένους της ημέρας.

Η Cisco εκτινάχθηκε κατά 13,4%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό, μετά την ανακοίνωση περικοπής σχεδόν 4.000 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και την αναθεώρηση προς τα πάνω των ετήσιων εκτιμήσεων εσόδων. Οι μετοχές της Nebius Group σημείωσαν άνοδο 6,7%, μετά την αύξηση της τιμής-στόχου από τη Northland Capital κατά 15,3%, στα 248 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη από τη Boeing, ωστόσο η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 4,7%. Η Cerebras, κατασκευάστρια μικροτσίπ, εκτινάχθηκε κατά 68,2% στην πρώτη της ημέρα διαπραγμάτευσης.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι μετοχές που σημείωσαν άνοδο ξεπέρασαν τις πτωτικές σε αναλογία 1,6 προς 1, με 500 σε νέα υψηλά και 95 σε νέα χαμηλά. Στον Nasdaq, 2.755 μετοχές ενισχύθηκαν και 1.980 υποχώρησαν, με αναλογία 1,39 προς 1 υπέρ των ανοδικών.

Ο S&P 500 κατέγραψε 30 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 11 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq σημείωσε 113 νέα υψηλά και 130 νέα χαμηλά. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις αμερικανικές αγορές ανήλθε σε 18,77 δισεκατομμύρια μετοχές, έναντι μέσου όρου 18,17 δισ. των τελευταίων 20 συνεδριάσεων.