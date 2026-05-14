Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Σύνταγμα, όταν άνδρας που παρουσιαζόταν ως μάνατζερ της Lady Gaga, συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Όπως αποδείχθηκε, ο Σουηδός υπήκοος δεν είχε καμία σχέση με τη διάσημη τραγουδίστρια, αλλά ήταν καταζητούμενος από την Interpol. Σε φωτογραφίες και βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο άνδρας, που συστηνόταν ως μάνατζερ διασήμων, τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Σουηδός ισχυριζόταν, ότι συνεργάζεται με τη Lady Gaga, τον 50 Cent και άλλα γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Είχε φτάσει στην Ελλάδα και διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα στο Σύνταγμα, το οποίο είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κατά την αναχώρησή του όφειλε να πληρώσει 4.000 ευρώ για τη διαμονή. Έστειλε στον ιδιοκτήτη αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο όμως αποδείχθηκε πλαστό, καθώς δεν είχε καταβάλει ούτε ένα ευρώ.

Όταν ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να επιλύσει το ζήτημα, ακολούθησε έντονος καβγάς. Ο «μάνατζερ» φέρεται να τον απείλησε, λέγοντας πως αν ειδοποιήσει την αστυνομία, θα τον σκοτώσει. Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έφτασε άμεσα στο σημείο και ο Σουηδός επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς επιτυχία. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια διαπιστώθηκε, ότι ήταν καταζητούμενος από την Interpol για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας είχε αναπτύξει παράνομη δράση σε Ρουμανία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο, αποσπώντας περίπου 300.000 ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες.

Μετά τη σύλληψή του, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.