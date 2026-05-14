Ο τελικός της Eurovision πλησιάζει και το ενδιαφέρον κορυφώνεται, καθώς οι στοιχηματικές εταιρείες αρχίζουν να διαμορφώνουν ξεκάθαρη εικόνα για τα φαβορί. Οι αποδόσεις δίνουν ήδη μια πρώτη γεύση για το ποιοι θεωρούνται οι επικρατέστεροι διεκδικητές της νίκης, με την Ελλάδα και τον Akylas να βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις που δημοσιεύονται από ελληνικές στοιχηματικές εταιρείες, η Φινλανδία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση των φαβορί για τη νίκη. Η Ελλάδα ακολουθεί στη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της στη φετινή διοργάνωση.

Η Φινλανδία δίνεται από 2.00 έως 2.20, γεγονός που υποδηλώνει ότι θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο για την πρωτιά. Η ελληνική συμμετοχή κινείται γύρω στο 5.00 με 6.00, παραμένοντας κοντά στην κορυφή και διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες διάκρισης.

Ακολουθεί η Δανία με αποδόσεις από 7.00 έως 8.00, ενώ στην ίδια ζώνη βρίσκονται η Αυστραλία, η Γαλλία και το Ισραήλ, με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 10.00 και 16.00. Οι χώρες αυτές θεωρούνται επίσης δυνατές υποψηφιότητες, αν και με μικρότερο προβάδισμα.

Πιο πίσω στη λίστα εμφανίζονται η Ρουμανία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Σουηδία, με υψηλότερες αποδόσεις. Παρά το μειωμένο ποσοστό νίκης, παραμένουν στη συζήτηση, καθώς οι ανατροπές δεν αποκλείονται ποτέ στη Eurovision.

Οι αποδόσεις φυσικά δεν αποτελούν ακριβή πρόβλεψη, καθώς μεταβάλλονται συνεχώς όσο πλησιάζει ο τελικός και οι χώρες παρουσιάζουν τις πρόβες τους. Ωστόσο, προς το παρόν, η Φινλανδία δείχνει να έχει το προβάδισμα, με την Ελλάδα να παραμένει ανάμεσα στα βασικά φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η υψηλή θέση της ελληνικής συμμετοχής ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τον Akylas και το τραγούδι του, με τις στοιχηματικές αγορές να παρακολουθούν στενά την πορεία του ενόψει του τελικού.

Τι δείχνουν οι αποδόσεις για τον Β’ Ημιτελικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, όπου οι στοιχηματικές εταιρείες εμφανίζουν διαφοροποιημένη κατάταξη σε σχέση με τη γενική λίστα των φαβορί για τον τελικό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Δανία προηγείται με απόδοση γύρω στο 2.45, ενώ ακολουθεί η Αυστραλία με περίπου 3.00. Οι δύο χώρες φαίνεται να έχουν το προβάδισμα για την κορυφή του συγκεκριμένου ημιτελικού.

Πιο πίσω βρίσκονται η Ουκρανία και η Ρουμανία με αποδόσεις γύρω στο 6.50, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Μάλτα με υψηλότερες τιμές, διατηρώντας ωστόσο πιθανότητες πρόκρισης.

Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Δανία και η Αυστραλία έχουν σαφές προβάδισμα, ενώ Ουκρανία και Ρουμανία παραμένουν στις χώρες που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον ενόψει του Β’ Ημιτελικού.