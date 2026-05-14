Στο Wiener Stadthalle της Βιέννης χτυπά απόψε η καρδιά του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, καθώς διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης.

Με οικοδεσπότες τη λαμπερή Victoria Swarovski και τον δημοφιλή ηθοποιό Michael Ostrowski, δεκαπέντε χώρες ρίχνονται στη μουσική μάχη για τα δέκα τελευταία εισιτήρια που οδηγούν στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Κύπρος, με την Αντιγόνη Μπράξτον και το dance/pop τραγούδι «Jalla», που στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει «κι άλλα».

Το τραγούδι φέρει την υπογραφή της Αντιγόνης και των Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos, ενώ στους στίχους συνέβαλαν οι Χαράλαμπος Καλλόνας και Δημήτρης Νικολάου.

Η σειρά εμφάνισης στον β΄ ημιτελικό

Βουλγαρία: Dara, «Bangaranga»

Αζερμπαϊτζάν: Jiva, «Just Go»

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

Λουξεμβούργο: Eva Marija, «Mother Nature»

Τσεχία: Daniel Zizka, «Crossroads»

Γαλλία: Monroe, «Regarde !» (απευθείας στον Τελικό)

Αρμενία: Simón, «Paloma Rumba»

Ελβετία: Veronica Fusaro, «Alice»

Κύπρος: Antigoni, «Jalla»

Αυστρία: Cosmó, «Tanzschein» (απευθείας στον Τελικό)

Λετονία: Atvara, «Ēnā»

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før vi går hjem»

Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

Ουκρανία: Leléka, «Ridnym»

Ηνωμένο Βασίλειο: Look Mum No Computer, «Eins, Zwei, Drei» (απευθείας στον Τελικό)

Αλβανία: Alis, «Nân»

Μάλτα: Aidan, «Bella»

Νορβηγία: Jonas Lovv, «Ya Ya Ya»

Η μετάδοση από την ΕΡΤ

Ο δεύτερος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στον σχολιασμό. Παράλληλα, η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το διεθνές κανάλι ERT COSMOS και τη Φωνή της Ελλάδας.

Οι θεατές θα έχουν επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διαφημιστικές διακοπές, μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.