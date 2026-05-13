Η Ελλάδα έκλεψε την παράσταση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» να προσφέρουν μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς, προκαλώντας κύμα αποθεωτικών σχολίων στα social media, ωστόσο αυτό δεν αντανακλάται στα στοιχήματα, όπου η ελληνική συμμετοχή παραμένει μεν στην 2η θέση, αλλά με ραγδαία πτώση και άνοιγμα της ψαλίδας υπέρ του απόλυτου φαβορί, της Φινλαδίας.

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του α΄ ημιτελικού γεμάτος αυτοπεποίθηση, με δυναμική σκηνική παρουσία και εμφάνιση, που προκάλεσε ενθουσιασμό όχι μόνο στους Eurofans, αλλά και σε σχολιαστές ξένων μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, αν και πριν τον ημιτελικό ο Akylas βρισκόταν στην 2η θέση με 21% πιθανότητες νίκης έναντι 35% της Φινλανδίας, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, μετά τον ημιτελικό οι αποδόσεις για τη χώρα μας έχουν παρουσιάσει πτώση, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονο σχολιασμό στους φανατικούς θαυμαστές του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή η Φινλανδία εμφανίζεται ενισχυμένη με ποσοστό νίκης 37% σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, με την ελληνική συμμετοχή να παραμένει μεν 2η, αλλά με πιθανότητες νίκης 14%, καταγράφοντας πτώση κατά 7% σε σχέση με χθες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία με πιθανότητες νίκης 12%.

Πάντως, το βίντεο της εμφάνισης του Akyla στον πρώτο ημιτελικό σημειώνει ήδη πολύ μεγαλύτερη απήχηση και περισσότερες προβολές στο YouTube σε σχέση με εκείνο της Φινλανδίας, ενώ τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι στην πλειονότητά τους αποθεωτικά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως και πέρυσι τα στοιχήματα μέχρι και λίγο πριν τον τελικό έδειχναν ως μεγάλο φαβορί τη Σουηδία, ωστόσο τελικά ο JJ από την Αυστρία ήταν εκείνος που κατάφερε να πάρει τη νίκη.