Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε καθοριστικές για την εξέλιξη του αγώνα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε κυρίως στην εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, υποστηρίζοντας ότι ο ΟΦΗ είχε τις προϋποθέσεις να «κλειδώσει» την αναμέτρηση, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει και το σκορ να λήξει με 3-2 .

«Στα δικά μου τα μάτια έγινε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο από εμάς, πήγαινε για 0-3 και 0-4. Βγάλαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό το παιχνίδι κάποιοι το κατέστρεψαν, το έκαναν με εντάσεις, κόκκινες.

Αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, δεν το έχω ξαναδεί στην ζωή μου, με το ζόρι να χάσουμε. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ περίεργα, ήρθαμε με πολύ μεγάλη όρεξη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Ο Παλάσιος έχει κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα, εμείς ακουμπάγαμε και παίρναμε κάρτα. Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε»