Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στα Δικαστήρια Ηρακλείου, με μάρτυρα να δηλώνει ενώπιον του δικαστηρίου, πως φοβάται να καταθέσει, καταγγέλλοντας απειλές από συγγενείς και φίλους του 45χρονου κατηγορούμενου, ενώ συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία της γιατρού του ΕΚΑΒ που αντίκρισε πρώτη το 3χρονο αγόρι μέσα στο σπίτι.

«Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι. Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. “Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…”. Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο…» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Ζήτησα ένα κουβερτάκι, για να μπορέσω να το ζεστάνω. Δεν μου το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα. Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε».

«Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία, είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα τους γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους» συνέχισε η μάρτυρας. Όπως κατέθεσε η γιατρός του ΕΚΑΒ, ο 45χρονος κατηγορούμενος τους ανέφερε, ότι το παιδί είχε πέσει. Η ίδια πρόσθεσε, ότι η παραμονή τους στο σπίτι διήρκεσε περίπου ένα τέταρτο, πριν αποχωρήσουν. «Η κοκκινίλα που είδα στο πρόσωπο του Άγγελου, ήταν κάτι πρόσφατο, “φρέσκο”», συμπλήρωσε.

Η μάρτυρας κατέθεσε, ότι μετά τη στιγμή που το παιδί έκλεισε τα μάτια του και έκανε έναν αναστεναγμό, δεν υπήρξε ξανά καμία επικοινωνία μαζί του. Όπως είπε «μετά που έκλεισε τα μάτια, αφού έκανε τον αναστεναγμό, το παιδί δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας». Ανέφερε επίσης, ότι η μητέρα ήταν ατάραχη, περιγράφοντάς την ως να μην αντιλαμβανόταν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως χαρακτηριστικά είπε, «σαν να μη καταλάβαινε τι γινόταν». Η μάρτυρας κατέθεσε, ότι το παιδί έφερε διάφορα τραύματα, τα οποία φαίνονταν να είναι διαφορετικής χρονικής προέλευσης. «Το παιδί είχε διάφορα τραύματα, διαφορετικών χρονολογιών… Κάποια μάλιστα τα μπέρδεψα. Νόμιζα ότι το παιδί ήταν λερωμένο, αλλά ήταν παλιά τραύματα» επεσήμανε.

Ο οδηγός του ταχείας επέμβασης οχήματος του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο το μοιραίο πρωινό μαζί με γιατρό, κατέθεσε στο δικαστήριο περιγράφοντας χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι ότι ο 45χρονος μας είπε ότι το παιδί έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε σε ένα τραπεζάκι. Δεν ήταν σε πανικό οι δύο κατηγορούμενοι. Δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης». Ο ίδιος κατέθεσε επίσης, ότι η μητέρα παρέμεινε ατάραχη, ακόμη και όταν το παιδί τοποθετήθηκε στο ασθενοφόρο για τη διακομιδή του. «Η μητέρα συνέχισε να είναι ατάραχη, ακόμα και όταν βάλαμε το παιδί στο ασθενοφόρο» σημείωσε.

Η εισαγγελέας ρώτησε τον μάρτυρα, ποια ήταν η θέση του μικρού τραπεζιού σε σχέση με τη ξύλινη σκάλα, από την οποία κατά τον κατηγορούμενο έπεσε το παιδί και χτύπησε στο τραπεζάκι. Ο ίδιος απάντησε ότι ήταν αριστερά, ωστόσο το παιδί έφερε χτύπημα στα δεξιά. Περιέγραψε ότι το χτύπημα ήταν δεξιά στο μάγουλο, που ήταν κόκκινο, αλλά και δεξιά στο μέτωπο.

«Φοβάμαι» είπε μάρτυρας στο δικαστήριο

Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με το δικαστήριο να διακόπτει τη συνεδρίαση λίγο πριν τις 5:30 μ.μ., έπειτα από καταγγελίες μαρτύρων ότι δέχθηκαν απειλές από συγγενείς και φίλους του 45χρονου κατηγορούμενου.

«Φοβάμαι», απάντησε εμφανώς ταραγμένος ένας ηλικιωμένος μάρτυρας και γείτονας του κατηγορούμενου, αδυνατώντας να συνεχίσει την κατάθεσή του και να απαντήσει στις ερωτήσεις της υπεράσπισης της 27χρονης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, έξω από την αίθουσα άτομα από το περιβάλλον του 45χρονου φέρονται να απείλησαν μάρτυρες λέγοντας: «Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει». Ο ίδιος δήλωσε φοβισμένος και απρόθυμος να επαναλάβει, όσα είχε καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία.