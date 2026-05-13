Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έχει ξεκινήσει να εξετάζει περιπτώσεις Ιταλών παικτών με εμπειρία και ποιότητα, προκειμένου να καλυφθεί το συγκεκριμένο κενό στο ρόστερ, το οποίο αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει μόλις δύο Ιταλούς με περιορισμένο ρόλο.

🔵 Como are plotting a €30m swoop for Juventus fullback Andrea Cambiaso! 💰 They desperately need homegrown talent. Parisi, Pellegrini and Cambiaghi are on the backup list. 🇮🇹 Juve are ready to sell if they miss Champions League football. 🚨 pic.twitter.com/9GOauh8qC0 — SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) May 13, 2026

Μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί είναι ο Αντρέα Καμπιάσο της Γιουβέντους, μια δύσκολη περίπτωση, αλλά και οι Καμπιάγκι (Μπολόνια), Παρίσι (Φιορεντίνα), Πελεγκρίνι (Λάτσιο) και Βεντουρίνο (Ρόμα), με την Κόμο να «σαρώνει» την ιταλική αγορά.

Η ανάγκη ενίσχυσης με γηγενείς ποδοσφαιριστές θεωρείται πλέον επιτακτική, καθώς οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιβάλλουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη σύνθεση των ρόστερ, με την Κόμο να καλείται να κινηθεί άμεσα και στοχευμένα.