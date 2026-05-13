Η ιστορική πρόκριση της Κόμο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν φέρνει ήδη σημαντικές αλλαγές στον μεταγραφικό σχεδιασμό, με τη διοίκηση να καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των κανονισμών της UEFA για την παρουσία τουλάχιστον οκτώ γηγενών ποδοσφαιριστών στη λίστα των ομάδων.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έχει ξεκινήσει να εξετάζει περιπτώσεις Ιταλών παικτών με εμπειρία και ποιότητα, προκειμένου να καλυφθεί το συγκεκριμένο κενό στο ρόστερ, το οποίο αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει μόλις δύο Ιταλούς με περιορισμένο ρόλο.

Μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί είναι ο Αντρέα Καμπιάσο της Γιουβέντους, μια δύσκολη περίπτωση, αλλά και οι Καμπιάγκι (Μπολόνια), Παρίσι (Φιορεντίνα), Πελεγκρίνι (Λάτσιο) και Βεντουρίνο (Ρόμα), με την Κόμο να «σαρώνει» την ιταλική αγορά.

Η ανάγκη ενίσχυσης με γηγενείς ποδοσφαιριστές θεωρείται πλέον επιτακτική, καθώς οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιβάλλουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη σύνθεση των ρόστερ, με την Κόμο να καλείται να κινηθεί άμεσα και στοχευμένα.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα