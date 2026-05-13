Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Ηλιούπολη μετά το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χέρι-χέρι από την ταράτσα πολυκατοικίας, αφήνοντας πίσω τους αναπάντητα ερωτήματα. Οι γονείς και οι φίλοι των κοριτσιών προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν τι οδήγησε στην απονενοημένη πράξη.

Δάκρυα, σιωπή και ανείπωτος πόνος κυριαρχούν στις οικογένειες, στο σχολείο και στη γειτονιά. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, ενώ η παιδική της φίλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη.

Στο σχολείο, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν συγκλονισμένοι. Κρατώντας λευκά λουλούδια και ντυμένοι στα μαύρα, στάθηκαν σιωπηλοί στη μνήμη της 17χρονης που χάθηκε τόσο πρόωρα.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες», δήλωσε καθηγητής των μαθητριών στο MEGA.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος, πρόσθεσε: «Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Μάχη για τη ζωή στο ΚΑΤ

Η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Περισσότεροι από είκοσι γιατροί δίνουν μάχη για να τη στηρίξουν, ενώ κάθε λεπτό θεωρείται καθοριστικό, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι Αρχές εξετάζουν το ημερολόγιο της 17χρονης που έχασε τη ζωή της, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των δύο κοριτσιών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα κίνητρα της πράξης.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι στο εφηβικό μυαλό οι δυσκολίες και οι προκλήσεις της ζωής συχνά φαίνονται ανυπέρβλητες, γεγονός που μπορεί να εντείνει την ψυχολογική πίεση.

ΟΔήμος Ηλιούποληςανακοίνωσε τριήμερο πένθος στη μνήμη της ανήλικης, σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια και την τοπική κοινότητα που πενθεί.