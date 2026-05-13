Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει προβάδισμα στην Τούμπα με γκολ του Γιόβιτς στο 73ο λεπτό, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε απάντηση στο φινάλε με τον Μύθου στο 88’ και έσωσε τον βαθμό, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Οι «κιτρινόμαυροι» πάντως διατηρούνται στο -2 από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση είχε αρκετή ένταση και ισορροπία, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να επιβάλουν πλήρως τον ρυθμό τους για μεγάλα διαστήματα. Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα, εκμεταλλευόμενη τη φάση στο 73’, όπου ο Γιόβιτς έκανε το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν παράτησε το παιχνίδι και στο 88’ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Μύθου, κρατώντας έτσι τον βαθμό της ισοπαλίας.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας, ξεχώρισε η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 1-0, ενώ συνολικά η αγωνιστική είχε έντονο ενδιαφέρον σε όλα τα γήπεδα.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε σχετικά χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να επιλέγουν προσεκτικό σετ παιχνίδι χωρίς μεγάλα ρίσκα. Μετά το 10’, όμως, άρχισαν οι πρώτες επισκέψεις στις δύο περιοχές.

Στο 14’ ο Γερεμέγεφ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως το πλασέ του απέκρουσε ο Μπρινιόλι, ενώ στο 18’ ο Παβλένκα αντέδρασε σωστά σε γυριστή κεφαλιά του Βάργκα, κρατώντας το μηδέν.

Η ΑΕΚ έδειχνε πιο δραστήρια και απειλητική, με τον Ζίνι να δοκιμάζει στο 27’ χωρίς επιτυχία απέναντι στον Παβλένκα, ενώ στο 28’ το πλασέ του Ζοάο Μάριο πέρασε σε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ απάντησε στο 33’ με κεφαλιά του Γερεμέγεφ που δεν βρήκε στόχο.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο ρυθμός ανέβηκε για τον ΠΑΟΚ, με τον Κωνσταντέλια να απειλεί στο 44’ και τον Μεϊτέ να έχει καλή στιγμή με κεφαλιά στο 45’, όμως το 0-0 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξαν δύο αναγκαστικές αλλαγές, με τον Σάντσες να αντικαθιστά τον Κένι και τον Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του Βάργκα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και πίεσαν για το γκολ, με τον Κωνσταντέλια να απειλεί στο 51’, τον Τάισον να μην εκτελεί σωστά στο 53’ και μια διπλή ευκαιρία στο 56’ με Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ να μη βρίσκει στόχο.

Η ΑΕΚ απάντησε επικίνδυνα στις αντεπιθέσεις και στο 60’ ο Ζίνι σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στο 62’ ο Ζοάο Μάριο είδε τον Παβλένκα να αποκρούει σε κόρνερ.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο ρυθμός έγινε καταιγιστικός, με τον ΠΑΟΚ να ρισκάρει επιθετικά και να αφήνει χώρους πίσω, τους οποίους εκμεταλλευόταν η ΑΕΚ.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 73’ με δυνατό σουτ του Γιόβιτς έπειτα από ασίστ του Κουτέσα, ενώ στο 79’ ο Μπιάνκο προσπάθησε από μακριά χωρίς αποτέλεσμα.

Στο 88’ ο ΠΑΟΚ βρήκε την ισοφάριση με κεφαλιά του Μύθου μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ενώ λίγο αργότερα ο Γιακουμάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία με κοντινή κεφαλιά που πέρασε άουτ.

Γκολ: 88′ Μύθου – 73′ Γιόβιτς

Δοκάρι: 60′ Ζίνι

Κίτρινη: 48′ Μπάμπα, 77′ Μπιάνκο, 84′ Ζίβκοβιτς – 10′ Κοϊτά

Κόκκινη:

Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46′ λ.τρ. Σάντσεζ), Μπάμπα, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Μεϊτέ (74′ Μπιάνκο), Ζίφκοβιτς, Τάισον (82′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (85′ Γιακουμάκης), Γερεμέγεφ (74′ Μύθου)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Πενράις, Βίντα, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (63′ Γιόβιτς), Ζοάο Μάριο (71′ Κουτέσα), Ζίνι (83′ Μάνταλος), Βάργκα (46′ Λιούμπισιτς)