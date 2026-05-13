Περισσότερες από 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS).

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει τα μαζικά πλήγματά του κυρίως στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.

“Από την έναρξη της εκεχειρίας, διαπιστώσαμε ότι 5.386 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και 5.246 υπέστησαν σοβαρές ζημιές”, δήλωσε ο διευθυντής του CNRS Σάντι Αμπντάλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε σήμερα τα πλήγματά του στον Λίβανο, εκ των οποίων τέσσερα είχαν στόχο αυτοκίνητα νοτίως της Βηρυτού, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, παρά την εκεχειρία που ισχύει από την 17η Απριλίου.

Οι αεροπορικές επιδρομές, σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ σημειώθηκαν την ώρα που ο Λίβανος και το Ισραήλ, χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να αρχίσουν αύριο στην Ουάσινγκτον έναν νέο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τη διαφωνία του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL/UNIFIL) δήλωσε σήμερα ότι “ανησυχεί ολοένα και περισσότερο” από τη δράση μαχητών της Χεζμπολάχ και Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στις θέσεις της στον νότιο Λίβανο.

Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται “η ολοένα και πιο συχνή χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάτι που έχει προκαλέσει εκρήξεις στις βάσεις μας και κοντά σε αυτές, ενώ θέτει σε κίνδυνο” τους κυανόκρανους, υπογράμμισε η FINUL σε ανακοίνωση.

Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπτικών ινών, χαμηλού κόστους, για να επιτίθεται στον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ χάραξε μια “κίτρινη γραμμή” στον νότιο Λίβανο, σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, και δήλωσε την Τρίτη ότι οι στρατιώτες του πραγματοποίησαν πρόσφατα “ειδική επιχείρηση” εναντίον της Χεζμπολάχ σε μεγαλύτερο βάθος εντός του εδάφους του Λιβάνου.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, το Ισραήλ διατηρεί “το δικαίωμα να λάβει ανά πάσα στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα νόμιμης άμυνας”, ένας όρος που αμφισβητείται από τη Χεζμπολάχ.

Η Βηρυτός ζήτησε τη Δευτέρα από τις ΗΠΑ να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει τα πλήγματά του ενόψει της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων.

Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται στις συνομιλίες αυτές και ο ηγέτης της, ο Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα μετατρέψει τη μάχη σε “κόλαση” για το Ισραήλ.

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές του νότου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 380 από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από τότε που η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, τουλάχιστον 2.882 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 200 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνει και τα δικά της μέλη που σκοτώθηκαν.