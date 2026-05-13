Ο προπονητής του Παναθηναϊκού,ΡάφαΜπενίτεθ, μίλησε μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στάθηκε στη φάση του γκολ των «ερυθρόλευκων», ενώ σχολίασε και την απόφαση του αγωνιστούν οι Πράσινοι με δύο επιθετικούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας σήμερα, ειδικά από την στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ νομίζω.

Μπορεί να δοθεί κι από την μία πλευρά κι από την άλλη. Αντιδράσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξαμε τον ροή του αγώνα. Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης».

Για την επιλογή να παίξει με 2 επιθετικούς και το τι είναι αυτό που δεν λειτούργησε:

«Η ιδέα μας πίσω από την χρησιμοποίηση 2 επιθετικών είναι το ότι η αντίπαλη ομάδα παίζει συνήθως αρκετά ψηλά. Κάναμε μια πολύ καλή αντεπίθεση και ο Τετέι θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σφιντέρσκι.

Λειτούργησε αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε κάποια κομμάτια».