Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, όμως το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε δύσκολα για τους «πράσινους».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήγε στα αποδυτήρια βρισκόμενη πίσω στο σκορ με διαφορά 12 πόντων (35-23), έχοντας αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επιθετική λειτουργία της.

Ο Τούρκος τεχνικός εμφανίστηκε εμφανώς δυσαρεστημένος από την εικόνα της ομάδας του και στις δηλώσεις του στην ανάπαυλα στάθηκε στην έλλειψη έντασης και συγκέντρωσης, ζητώντας άμεση αντίδραση στο δεύτερο μέρος ενός αγώνα που κρίνει την παρουσία στο Final Four.

«Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε», ήταν τα λόγια του τούρκου προπονητή στην «ανάπαυλα», ο οποίος εξήγησε τι θα αλλάξει για να μπορέσει να επιστρέψει η ομάδα του στη διεκδίκηση του παιχνιδιού.