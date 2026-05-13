Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη, με κύριο χαρακτηριστικό την αστάθεια, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει ότι έρχεται ένα δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τονμετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, την Πέμπτη (14/5) η μέρα θα ξεκινήσει καλά για τα περισσότερα τμήματα της επικράτειας, ωστόσο σε κάποιες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα επικρατήσει η αστάθεια. Από το μεσημέρι ως το απόγευμα οι λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Μακεδονία.

Τα Επτάνησα θα επηρεαστούν με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από το μεσημέρι ως το απόγευμα θα πυκνώσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17-28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές βροχές κατά διαστήματα ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12-20 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή θα επικρατήσει η αστάθεια, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τοπικές μπόρες στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Το Σάββατο, κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα, θα επικρατήσουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Μαρουσάκης: Δεκαήμερο έντονης αστάθειας

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης από την πλευρά του προειδοποιεί για δεκαήμερο έντονης αστάθειας, που θα φέρει μπόρες, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από την Πέμπτη η σύγκρουση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια με τις θερμότερες αέριες μάζες της εποχής, θα δημιουργήσει συνθήκες, που ευνοούν καθημερινά φαινόμενα αστάθειας, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο και τα ορεινά της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως από το μεσημέρι έως και αργά το απόγευμα και κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.