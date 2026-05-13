Η αστάθεια θα αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού την Πέμπτη 14 Μαΐου, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη απομακρύνεται προσωρινά από την ατμόσφαιρα, ενώ η θερμοκρασία επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και η ορατότητα βελτιώνεται. Ωστόσο, αυτή η πρόσκαιρη αλλαγή δεν θα έχει διάρκεια, καθώς από το Σάββατο αναμένεται νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης, συνοδευόμενη από νέο κύμα αστάθειας σε αρκετές περιοχές της χώρας και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε πολλές περιοχές την Πέμπτη

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, από τις πρωινές ώρες θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στη συνέχεια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό και διαστήματα ηλιοφάνειας, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν αργά το απόγευμα και να σταματούν έως το βράδυ.

Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η πλήρης απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης, γεγονός που θα συμβάλει σε πιο καθαρή ατμόσφαιρα και καλύτερη ορατότητα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι στα βορειοανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 2 με 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 24 έως 27 βαθμούς.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί στα δυτικά και βορειοανατολικοί στα ανατολικά, με ένταση 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ κυρίως στα γύρω ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς.

Τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές μπόρες στα βόρεια

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Πιο αυξημένες θα είναι αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και σταδιακά στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες εκεί.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας στα δυτικά και τα βόρεια τους 23 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο: Επιστρέφει η αστάθεια και η αφρικανική σκόνη

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα βόρεια και βορειοδυτικά θα ενταθούν, ενώ τη νύχτα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Παράλληλα, αναμένεται η επιστροφή της αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές, και κυρίως στα νότια.