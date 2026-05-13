Το αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας την έναρξη της ιστορικής επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Η άφιξη του Αμερικανού προέδρου, λίγο πριν τις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς κορυφώνεται με τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

.@POTUS is presented with flowers as a welcome to China https://t.co/p2U0tVv2Jx pic.twitter.com/aY4pZGftNr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2026

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, στενού συμμάχου του Πεκίνου. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθούν τόσο στις οικονομικές σχέσεις όσο και στα ζητήματα ασφάλειας στην Ασία.

.@POTUS proceeds down the red carpet in Beijing — briefly giving his signature fist pump to the assembled Military Honor Guard and Chinese youth flag wavers pic.twitter.com/aDBQdDjsx8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2026

«Πρόκειται για επίσκεψη με τρομερά συμβολική σημασία. Όμως φυσικά ο πρόεδρος δεν κάνει ποτέ ταξίδια μόνο για συμβολικούς λόγους. Ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι ο πρόεδρος θα κλείσει καλές συμφωνίες», δήλωσε η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας. Τόνισε ακόμη ότι στόχος του προέδρου είναι να «επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία».

Το μήνυμα Τραμπ προς τον Σι Τζινπίνγκ

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», ανέφερε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους επικεφαλής αμερικανικών επιχειρήσεων που τον συνοδεύουν, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Η τελετή υποδοχής και η διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης (14 Μαΐου 2026, τοπική ώρα). Μετά τις συνομιλίες, ο Τραμπ θα περιηγηθεί στο συγκρότημα του Ναού του Ουρανού και θα παραστεί σε επίσημο δείπνο το βράδυ.

Σύμφωνα με κινεζικές πηγές, ο πρόεδρος Σι και η σύζυγός του σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Ουάσιγκτον αργότερα μέσα στο 2026, σε ένδειξη αμοιβαίας διπλωματικής προσέγγισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μετά το ταξίδι που είχε πραγματοποιήσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2017 κατά την διάρκεια της πρώτης του προεδρικής του θητείας.