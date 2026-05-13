Επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια κατά τη διάρκεια ακρόασης του Κογκρέσου στη Φλόριντα, περιγράφοντας με συγκλονιστικές λεπτομέρειες την κακοποίησή τους και ζητώντας λογοδοσία για τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αρχές.

Οι Δημοκρατικοί επέκριναν έντονα τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την έκταση του διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων που είχε δημιουργήσει. Παράλληλα, προειδοποίησαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην χορηγήσει προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Έπσταϊν.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε στο Παλμ Μπιτς. Όπως δήλωσαν τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, η επιλογή της τοποθεσίας έγινε επειδή ήταν «ο τόπος του εγκλήματος».

«Είμαστε εδώ γιατί μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας μας φέρνει πίσω σε αυτό το σημείο», ανέφερε ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνια Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της επιτροπής, σε συνέντευξη Τύπου μετά την ακρόαση. «Γνωρίζουμε ότι τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, οι φρικαλεότητες που υπέστησαν τόσες γυναίκες και κορίτσια, θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί».

Το πόρισμα «Το Τίμημα της Μη Δίωξης»

Ο Γκαρσία παρουσίασε νέα έκθεση με τίτλο «Το Τίμημα της Μη Δίωξης», η οποία, όπως είπε, αποκαλύπτει πώς ο Έπσταϊν κατάφερε να στήσει ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο εμπορίας ανθρώπων μετά τη συμφωνία με τους εισαγγελείς της Φλόριντα το 2008. Ο ίδιος είχε εκτίσει μόλις 13 μήνες φυλάκιση για καταδίκη σχετική με πορνεία, αποφεύγοντας σοβαρότερες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον Γκαρσία, ο Έπσταϊν και οι συνεργάτες του εκμεταλλεύτηκαν το μεταναστευτικό σύστημα των ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν βίζες και να μεταφέρουν γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες στη συνέχεια κακοποιούσαν.

«Η έκθεσή μας βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, μεταξύ των οποίων και, κυρίως, τραπεζικά αρχεία, τα οποία αποδεικνύουν πώς η ευνοϊκή συμφωνία του [εισαγγελέα] Άλεξ Άκοστα επέτρεψε στον Έπσταϊν να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο, χρησιμοποιώντας συνεργάτες για να προσελκύει γυναίκες τις οποίες στη συνέχεια μπορούσε να εκμεταλλεύεται και να κακοποιεί», δήλωσε ο Γκαρσία.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζήσασων

Η Ντάνι Μπένσκι περιέγραψε πώς στρατολογήθηκε ως έφηβη στον κύκλο του Έπσταϊν, εξηγώντας ότι τα θύματα ενθαρρύνονταν να προσελκύουν και φίλες τους. «Είχα δύο στρατολόγους», είπε. «Η μία ήταν στην εφηβεία και η άλλη μόλις 15 ετών».

Πολλές άλλες προσλήφθηκαν από το κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κατά τη διάρκεια της πολυετούς φιλίας μεταξύ του νυν προέδρου και του Έπσταϊν.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Βιρτζίνια Τζούφρε, η οποία εργαζόταν ως υπάλληλος σπα σε ηλικία 16 ετών το 2000, όταν, όπως ισχυρίζεται, προσλήφθηκε από τη Μάξγουελ, συνεργάτιδα και «διαμεσολαβήτρια» του Έπσταϊν. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο αδελφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, συγκινήθηκε καθώς μίλησε για την αποφασιστικότητα της αδελφής του να αποκαλύψει τα εγκλήματα του Έπσταϊν πριν από τον θάνατό της τον Απρίλιο του 2025. «Ήταν μόλις 16 ετών όταν άρχισε να πέφτει θύμα εμπορίας», είπε, υπογραμμίζοντας πως έδωσε ένορκη κατάθεση για μια «παγκόσμια επιχείρηση εμπορίας ανθρώπων, που προστατεύθηκε από ισχυρούς ανθρώπους».

Αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ

Ορισμένα μέλη της επιτροπής επικεντρώθηκαν στην αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ στο σκάνδαλο, το οποίο έχει σκιάσει τη δεύτερη θητεία του Τραμπ ο οποίος αρνείται συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή γνώση των δραστηριοτήτων του Επστάιν, με τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, είχε διακόψει τη φιλία του πριν από χρόνια.

Ο Γκαρσία υποστήριξε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο γενικός εισαγγελέας χαρακτήρισαν την έρευνα «φάρσα» και αρνήθηκαν να παραδώσουν τα μισά από τα έγγραφα που προβλέπει ο νόμος Epstein Transparency Act.

Αρκετές επιζώσες δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν ότι τις απογοήτευσε όχι μόνο ο Έπσταϊν, αλλά και το δικαστικό σύστημα. Η Ρόζα, η οποία κατέθεσε χρησιμοποιώντας μόνο το μικρό της όνομα, περιέγραψε χρόνια κακοποίησης και φόβου μετά τη γνωριμία της με τον Έπσταϊν το 2009.

«Αυτά τα χρόνια κακοποίησης μετατράπηκαν σε μια δεκαετία φόβου που εξακολουθώ να νιώθω μέχρι σήμερα», είπε στους βουλευτές

Ακόμα ανέφερε ότι ξανατραυματίστηκε όταν το υπουργείο απέτυχε να διαγράψει το όνομά της από εκατοντάδες σημεία των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν. «Το όνομά μου εκτέθηκε σε όλο τον κόσμο», είπε συγκινημένη.

Η επόμενη φάση της έρευνας

Οι Δημοκρατικοί ανέφεραν ότι αναμένουν την κατάθεση της πρώην γενικής εισαγγελέως Πάμ Μπόντι σε επερχόμενη ακρόαση της Επιτροπής Εποπτείας στις 29 Μαΐου, σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων και το συνολικό σκάνδαλο. Τον Απρίλιο, μέλη της μειοψηφίας είχαν καταθέσει πρόταση για αστική περιφρόνηση εναντίον της, μετά την άρνηση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με κλήτευση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ράτζα Κρισναμούρτι προειδοποίησε τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε χάρη προς τη Μάξγουελ, τονίζοντας ότι η ίδια δεν έχει δείξει «καμία μεταμέλεια ή αίσθηση ευθύνης». «Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπλοκάρουμε μια πιθανή προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ», υπογράμμισε.

Πηγές: Guardian, wwmt.com,