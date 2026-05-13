Τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο προήλθαν από το στέλεχος των Ανδεων, το μοναδικό που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Η νόσος έχει ακραία σοβαρότητα και η θνητότητα αγγίζει το 40%. Το ECDC έχει ανεβάσει το επίπεδο επιτήρησης – εξηγώντας ότι πρόκειται για περιορισμένης διάστασης περιστατικό, το οποίο δεν απειλεί το ευρύ κοινό, βέβαια.

Παρ’ όλ’ αυτά, οι υγειονομικές Αρχές δεν εφησυχάζουν και μιλούν για ένα διεθνές γεγονός το οποίο απαιτεί στενή παρακολούθηση. Εχει σημάνει συναγερμός, δηλαδή. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι ο χανταϊός δεν σχετίζεται με επιδημίες ή πανδημίες. Αλλά ενδέχεται υπό ειδικές συνθήκες να προκαλέσει αυτό που αποκαλούν συρροή κρουσμάτων. Εξού και ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε χθες τον πλανήτη πως είναι σώφρον να προετοιμαστεί για περισσότερα κρούσματα. Οπως εξήγησε, δεν αποκλείεται να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες επειδή ο ιός έχει μεγάλη περίοδο επώασης: ενάμιση έως δύο μήνες.

Αν κάτι έχουμε μάθει από την περίοδο της Covid-19, αυτό είναι ότι σε μια υγειονομική κρίση τα δεδομένα υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και η χώρα μας οφείλει να βρίσκεται σε εγρήγορση. Μπορεί ο μοναδικός έλληνας επιβάτης να είναι ασυμπτωματικός, ωστόσο πλέον, μετά την εκκένωση του πλοίου, η κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τους πολίτες της που υπήρξαν επιβάτες του. Τα πρωτόκολλα χρειάζεται να τηρηθούν – και μάλιστα αυστηρά. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών.