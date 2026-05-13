Περισσότερα από 1.700 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στον ποταμό Γκιρόντ, κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από νοροϊό.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, υπάρχουν υπόνοιες ότι στο πλοίο έχει εκδηλωθεί κρούσμα του νοροϊού, ο οποίος αποτελεί τη συχνότερη αιτία εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτιδας. Οι επιβάτες και το πλήρωμα παραμένουν σε απομόνωση, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το περιστατικό αυτό δεν σχετίζεται με τον χανταϊό, ο οποίος είχε εμφανιστεί πριν από μία εβδομάδα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius MV στον Ατλαντικό Ωκεανό. Εκεί, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και έχουν επιβεβαιωθεί έντεκα κρούσματα.

Από τους 1.233 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου στη Γαλλία, κυρίως τουρίστες από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Στο πλοίο επιβαίνουν επίσης 514 μέλη πληρώματος.

Το κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Ambassador Cruise Line αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου και πραγματοποίησε στάσεις στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και το Μπρεστ, πριν καταπλεύσει στο Μπορντό, από όπου προβλέπεται να αναχωρήσει κανονικά με προορισμό την Ισπανία.

Δεν σχετίζεται με το Χανταϊό

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το κρουαζιερόπλοιο παρέμενε αγκυροβολημένο στο κέντρο του Μπορντό, χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Οι επιβάτες απολάμβαναν τη θέα της πόλης, φωτογραφίζοντας το Μπορντό από το κατάστρωμα.

