Περισσότερα από 1.700 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στον ποταμό Γκιρόντ, κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από νοροϊό.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, υπάρχουν υπόνοιες ότι στο πλοίο έχει εκδηλωθεί κρούσμα του νοροϊού, ο οποίος αποτελεί τη συχνότερη αιτία εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτιδας. Οι επιβάτες και το πλήρωμα παραμένουν σε απομόνωση, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το περιστατικό αυτό δεν σχετίζεται με τον χανταϊό, ο οποίος είχε εμφανιστεί πριν από μία εβδομάδα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius MV στον Ατλαντικό Ωκεανό. Εκεί, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και έχουν επιβεβαιωθεί έντεκα κρούσματα.

