Η Μπέτις πανηγυρίζει τη δεύτερη συμμετοχή της στην ιστορία της στο Champions League, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Έλτσε, σε μια βραδιά γεμάτη έντονα συναισθήματα, με τον Ίσκο να λυγίζει και τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να προσθέτει ακόμη μία σημαντική στιγμή στην πλούσια προπονητική του πορεία.

Μέσα στο πανηγυρικό κλίμα, ο σύλλογος από την Ανδαλουσία ξεχώρισε και στα social media, ανεβάζοντας ένα ευρηματικό ποστάρισμα που έγινε άμεσα viral, καθώς συνέδεσε μια κλασική σκηνή του «Μίστερ Μπιν» με την ιστορική πρόκριση της ομάδας στα «αστέρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.