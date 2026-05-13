Στην πλατεία Κοτζιά της Αθήνας στήθηκε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους φίλους του NBA, καθώς το αυθεντικό τρόπαιο του πρωταθλήματος, το γνωστό «Larry O’Brien Trophy», βρέθηκε στην Ελλάδα και δόθηκε η δυνατότητα στο κοινό να το δει από κοντά και να φωτογραφηθεί μαζί του.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με μικρούς και μεγάλους να σχηματίζουν ουρές για μια αναμνηστική φωτογραφία, σε μια εκδήλωση που είχε έντονο μπασκετικό χρώμα και γιορτινή διάθεση.

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος υπογράμμισε τον συμβολισμό μιας τέτοιας παρουσίας στην πόλη και δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί με το εμβληματικό τρόπαιο, όπως έκαναν και πολλοί από τους παρευρισκόμενους.

Η παρουσία του τροπαίου στην Αθήνα συνδέεται με το τουρνουά «3on3» που διοργανώνει η Novibet και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17/5 στις 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Στη διοργάνωση αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο 9 φορές All-Star του Γκάρι Πέιτον, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο event.

